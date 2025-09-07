ELIZA KATOLIKOA
Carlo Acutis mende honetako lehenengo santu izendatu du aita santuak 

Leuzemiak jota hil zen 2006an, 15 urterekin. Acutis apirilaren 27an kanonizatu behar zuten, baina zeremonia bertan behera geratu zen Frantzisko aita santua hil zelako.

Assisi (Italy), 07/09/2025.- A faithful looks at the body of Saint Carlo Acutis at the Sanctuary of the Renunciation in Assisi, Italy, 07 September 2025. Carlo Acutis, an Italian teenager who died in 2006, will be canonized by Pope Leo XIV in a ceremony at the Vatican, becoming the first millennial saint. (Papa, Italia) EFE/EPA/GIANLUIGI BASILIETTI

Carlo Acutis. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Leon XIV.a aita santuak santu bihurtu du gaur, igandearekin, Carlo Acutis, Done Petri plazan.  

Hain zuzen ere, XXI. mendean bizi izan zen gizasemea santu egin du aita santuak. Horrenbestez, Acutis lehen santu millenniala da. 

Sekulako ikusmina piztu du izendapenak. Eguna argitu bezain pronto jendea zain zegoen Done Petri plazan, gazte katolikoentzat inspirazio iturri izan baitzen. Interneten zabaltzen zuen bere fedea sareko patroi gisa ezaguna zenak. 15 urterekin, baina, gaixotu eta leuzemiak jota hil zen.

Bere amaren esanetan, Jesusi bihotza zabaldu zion mutiko arrunt bat zen, nahiz eta Elizarentzat "zerbait gehiago" ere bazen. 

Acutis bera bizirik zegoela, 4 urteko haur bati pankreako gaitza sendatu omen zion, eta hil ondoren, ama batek errezu egin zuen haren hilotzaren aurrean, eta garezurrean hartutako kolpe baten ondorioz hilzorian zegoen alaba onik atera omen zen.

