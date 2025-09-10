Blokeo eguna Iparraldean
Poliziak gas negar-eragileekin desegin du Baionako protesta

Ipar Euskal Herrian ere eragina izaten ari da Frantziako Gobernuaren murrizketa politiken aurkako blokeo eguna, alderdi eta sindikatuetatik at antolatua eta herria geldiaraztea helburu duena. Gutxienez atxilotu bat dago Baionan.  

18:00 - 20:00
EITB

Asteazken goizean 06:30ak inguruan ehun bat manifestari bildu dira Baionako Leroy Merlineko biribilgunean trafikoa oztopatu asmoz eta. Poliziak esku hartu du, haiek sakabanatzerko eta trafikoari bide emateko. Ez da liskar handirik izan bertan. 

Gero, ordea, Baiona erdialdera bidean zirela, negar-gasa botatzen hasi da polizia, manifestariak sakabanatzeko eta gutxienez lagun bat atxilotu dute. 

Baionan 14:00etan manifestazioa dago aurreikusita, udaletxe aurretik abiatuta.  

