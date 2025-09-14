Israel-EE. U.U.
Netanyahu Rubiorekin Erosten Harresian: "Aliantza hau ez da inoiz hain indartsua izan"

"Donald Trumpen eta Rubio idazkariaren presidentetzapean, aliantza hau sendotzea lortu dugu, eta biziki eskertzen dugu ", esan du Israelgo lehen ministroak

Benjamin Netanyahu eta Marco Rubio. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk eta AEBko Estatu idazkari Marco Rubiok Jerusalemgo Erosten Harresia bisitatu dute gaur, igandea, eta bi herrialdeen arteko harremana goratu dute han. "Gure arteko aliantza ez da inoiz hain indartsua izan", nabarmendu du Netanyahuk.

"Donald Trumpen eta Rubio idazkariaren presidentetzapean, aliantza hau sendotzea lortu dugu, eta biziki eskertzen dugu ", esan du Israelgo lehen ministroak, Mike Huckabee AEBk Israelen duen enbaxadoreak eta haren emazteek lagunduta, Erosten Harresiko lurpeko tunelak bisitatzen ari zela.

Aurretik, hirurek elkarrekin egin dute otoitz harresian bertan, judaismoarentzako tokirik sakratuenean. Ondoren, hormako harrien artean beren oharrak sartu dituzte, leku horretan otoitzak, nahiak edo ametsak idazten dituzten juduen tradizioari jarraituz.

Netanyahuk eta Rubiok otoitz egin dute gizonentzat gordetako harresiaren inguruan, kazetariak bildu diren tokitik gertu. Kazetari andrazkoek, ordea, ez dute hara sartzeko aukerarik izan.

AEBren su-eten proposamena aztertzen ari zirela, Israel Qatarren bizi diren Hamaseko goi kargudunak hiltzen saiatu eta bost egunera bisitatu du Erosten Harresia Rubiok.

