Atzerapenak eta arazoak Europako aireportuetan, zibereraso baten ondorioz
Bruselako aireportuak fakturazio eta ontziratze zerbitzuen hornitzailearen aurkako eraso informatiko bat salatu du, eta Heathrowk "arazo teknikoak" aipatu ditu atzerapenak justifikatzeko. Aenak jakinarazi du oraingoz ez dagoela gorabeherarik Espainiako Estatuko aireportuetan.
Europako zenbait aireportutan atzerapenak eragin ditu fakturatzeko eta ontziratzeko zerbitzuen hornitzailearen aurka larunbat honetan izandako zibereraso batek, tartean Bruselan, Berlinen eta Londresen.
Aenak, bere aldetik, jakinarazi du Espainiako Estatuko aireportuetan, oraingoz, ez dagoela gorabeherarik.
Bruselako aireportuan zibereraso bat izan da bart, fakturazio eta ontziratze zerbitzuen hornitzailearen aurka, Belgikako hiriburuko aireportuak jakitera eman duenez.
Brussels Airportek ohar batean adierazi duenez, zibererasoak Europako beste zenbat aireportutan ere izan du eragina, baina ez du xehetasun gehiagorik eman.
Gertakariaren ondorioz, fakturatzeko eta ontziratzeko operazioak eskuz egin behar izan dituzte.
Aireportuko iturrien arabera, erasoak "eragin handia du hegaldien ordutegian, eta, zoritxarrez, atzerapenak eta hegaldiak bertan behera uztea eragingo du".
Bestalde, Londresko Heathrow aireportuak (Europako handiena) jakinarazi duenez, fakturazioa eta ontziratzeko operazioak egiten dituen hornitzaileak "arazo teknikoak" izan ditu, eta horrek atzerapenak eragin diezazkieke bidaiariei.
X sare sozialaren bidez zabaldutako mezu batean, Heathrowk azaldu du Collins Aerospace enpresak, "mundu mailako aireportu askotako hainbat airelineari fakturatzeko eta ontziratzeko sistemak" ematen dizkien enpresak, "abiatu nahi duten bidaiariei atzerapenak eragin diezazkiekeen arazo tekniko bat" izan duela.
Berlin-Brandenburg aireportuak ohar labur bat argitaratu du bere webgunean, eta honakoa azaldu du bertan: "Europan jarduten duen zerbitzu-hornitzailearen arazo tekniko baten ondorioz, itxarote-denbora gehiago dago fakturazioan". "Konponbide azkar bat emateko lanean ari gara", gaineratu du.
Oraingoz, ez dago argi zibererasoak kontinenteko beste aireportu batzuetan etenak edo kalteak eragin dituen, baina inork ez du eraso informatiko hori bere gain hartu.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
EBk Errusiaren "probokazioei erantzungo” diela agindu du, hegazkin militarrak Estonian eta Polonian sartu ostean
Poloniak eta Errumaniak antzerako gertakariak salatu zituzten duela egun batzuk. Europar Batzordeak Errusiaren aurkako zigor sorta berria aurkeztu duen egunean gertatu dira.
Israelek "aurrekaririk gabeko indarra" erabiliko du Gaza hiriaren aurkako erasoaldian
2023ko urriaren 7az geroztik, 65.100 palestinar baino gehiago hil ditu Israelek Gazako Zerrendan burututako erasoaldietan, agintari gazatarren arabera.
Nor da Jimmy Kimmel eta zein dira bere programa bertan behera utzi ondorengo polemikaren gakoak?
Umorista ezagunaren "Jimmy Kimmel Live!" saioa bertan behera utzi izanak areagotu egin du adierazpen-askatasunari eta zentsurari buruzko eztabaida Ameriketako Estatu Batuetan.
Kritikatzen duten kanalei emisio baimenak kentzeko mehatxua egin du Trumpek
"Nonbait irakurri dut kanalak % 97an daudela nire aurka, % 97an negatiboa. Eta, hala ere, erraz irabazi nuen zazpi estatu giltzarrietan (presidentzialetan). % 97 nire aurka badaude, publizitate txarra ematen didate eta lizentzia bat baino ez dute, baimena kendu beharko lieketela esango nuke", esan du Air Force One hegazkinean.
ABCn Jimmy Kimmelen programa bertan behera uztea eragin zuen bakarrizketa
Komiko estatubatuarrak zuzenean kritikatu zuen Etxe Zuriak Charlie Kirken hilketaren aurrean izandako erreakzioa, eta Trumpen adierazpenak erakutsi zituen. Horrek Etxe Zuriaren haserrea eragin zuen.
Ehunka mila lagun kalera atera dira Frantzian, aurrekontu-doikuntza bertan behera uzteko eskatuz
300 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Frantzian, blokeo saiakeretan parte hartzeagatik. Austeritate politiken aurkako aldarria ozen eta argi entzun da Lyon, Marseilla, Lille, Nantes eta Parisen, besteak beste.
Macrontarrek froga zientifikoak aurkeztuko dituzte Brigitte emakumea dela frogatzeko
Frantziako presidenteak eta haren emazte Brigittek dokumentazioa aurkeztuko dute difamazioagatik Candace Owens komentarista kontserbadorearen aurka jarri duten demanda batean, hark Macronen emaztea gizon jaio zela sustatu ondoren.
ABCk bertan behera utzi du Jimmy Kimmelen telebista saioa Charlie Kirki buruz egindako iruzkinengatik
Pasa den asteleheneko saioan, Jimmy Kimmel umoregileak Donald Trump presidentearen bueltako jarraitzaileei leporatu zien Charlie Kirk ekintzaile ultrakontsebardorearen hilketarekin etekin politikoa atera nahi izatea.
Trumpen bisita Erresuma Batura: harrera ikusgarria Windsorren eta herritarren prostestak kalean
Donald Trump AEBko presidenteak bigarren bisita ofiziala hasi du, gaur, Erresuma Batuan. Carlos III .a erregeak gala handiko harrera egin dio Windsor gaztelua, eta, adi berean, milaka pertsona kalera atera dira, AEBko presidenteak ezarritako politiken aurka protesta egiteko.