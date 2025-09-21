GOI-BILERA NEW YORKEN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Palestinako Estatuaren onarpena giltzarri izango da ordu gutxi barru hasiko den NBEren 80. Batzar Nagusian

Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak eta Portugalek igande honetan aitortu dute ofizialki Palestinako Estatua, munduko goi-bileraren bezperan. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak aitorpen oldearen aurka "borrokatuko" duela agindu du, eta Bezalel Smotrich zein Itamar Ben Gvir Israelgo ministroek Zisjordania anexionatzea proposatu dute, Estatu Palestinarraren aitortzei erantzun gisa.

Asamblea General de la ONU
NBEren Batzar Nagusiaren artxiboko irudia. Argazkia: wikipedia
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Astearte honetan hasiko da, New Yorken, urtero munduko buruzagi nagusiak biltzen dituen Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusia. 80. edizioa polemikaz zipriztinduta iritsi da, abuztu amaieran AEBko Gobernuak erabaki baitzuen Mahmud Abbas presidente palestinarrari eta 80 funtzionario palestinarri Nazio Batuen Batzar Nagusian parte hartzen ez uztea, eta nazioartearen protestak gorabehera, ez dute atzera egin erabaki horretan.

Nolanahi ere, Varsen Aghabekian Palestinako Aginte Nazionaleko Atzerri ministroa itxaropentsu agertu da Batzar Nagusia hasi baino lehen, "aste gogoangarria eta esanguratsua" izango delako, hainbat herrialdek Palestinako Estatua onartzea espero baita.

Aghabekianen ustez, Mendebaldeko potentzia handiek, hala nola Erresuma Batuak, Kanadak eta Australiak, ekimen horrekin bat egiteak "itxaropen mezu bat helarazten dio herri palestinarrari", Israelgo Armada Gazako hiriaren inbasioan murgilduta dagoen bitartean, bertako biztanle guztiak hegoaldera mugitzera behartuta. 

"Okupazioa da eskualdeko ezegonkortasunaren eta herri palestinarraren sufrimenduaren funtsezko arrazoia", esan du, eta bi Estaturen aldeko apostua berretsi du.

Testuinguru horretan, Keir Stermar Erresuma Batuko lehen ministroak Palestinako Estatua onartu du ofizialki gaur arratsaldeko lehen orduan, eta gauza bera egin dute Kanadak, Australiak eta Portugalek ere. Hala, mundu osoko 150 herrialdek baino gehiagok onartzen dute Palestinako Estatua. Gaurko erabakiarekin, Palestinako Estatua aitortu duten G7ko lehen herrialdeak dira Erresuma Batua eta Kanada.

Analista askoren ustez, Palestinako Estatua aitortzeak ez du Israel Gazan egiten ari den erasoa geldituko, baina are nabarmenago utziko du AEBren eta Israelen bakardadea. Izan ere, gobernu ultraeskuindarren (Hungaria eta Argentina, besteak beste) eta Pazifikoko hainbat estatu txikiren babesa bakarrik dute.

AEBko hainbat kongresistak "zigorrak" jartzeko mehatxua egin diete Palestinako Estatua onartzen duten herrialdeei

Ameriketako Estatu Batuetako Alderdi Errepublikanoko 25 kongresistak gutun bat bidali diete Frantziari, Kanadari, Erresuma Batuari eta Australiari, NBEren Batzar Nagusiaren baitan Palestinako Estatua aitortzeko asmoa dutelako.

Kongresista horien esanetan, erabaki hori "terrorismoarentzako saria" da, eta "zigor neurriak" hartuko dituztela ohartarazi dute.

Netanyahuk esan du Palestinako Estatua onartzearen aurka borrokatuko dela

"Nazioarteak datozen egunetan entzungo gaitu", ohartarazi du Israelgo lehen ministroak NBEren bilerara joan aurretik.

Netanyahu "egia" defendatzera igoko da berriro Batzar Nagusiko atrilera, eta bere estrategia defendatuko du: "bakea indarra baliatuz lortzea".

Bestalde, Bezalel Smotrich eta Itamar Ben Gvir buruzagi ultranazionalista eta ministro israeldarrek Israelek Zisjordania formalki anexionatzea planteatu dute igande honetan, Palestinako Estatuaren azken onarpenei erantzuteko.

Smotrich Finantza ministro eta Alderdi Nazional Erlijiosoa-Sionismo Erlijiosoko buruak X sarean duen kontuan adierazi duenez, "Israelen aurkako maniobraren erantzun bakarra Judean eta Samarian (Zisjordania) herri juduaren aberriaren gaineko subiranotasuna hartzea eta Palestinako Estatuaren ideia zentzugabea behin betiko ezabatzea da".

Hala, hori egiteko eskatu dio, zuzenean, Likud alderdiko Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari: "Lehen ministro jauna, unea orain da eta zure esku dago".

Ministroak azpimarratu du Zisjordania anexionatzeko proposamen zehatz bat aurkezteko asmoa duela Israelgo Ministroen Kontseiluaren hurrengo bileran.

"Israelek genozidioa egin du Gazako palestinarren aurka", esan du NBEko Batzorde batek
NBEren Batzar Nagusiak Ekialde Hurbileko bi estatuen, Israelen eta Palestinaren, konponbidearen alde bozkatu du
MSFk ohartarazi du Zisjordanian "garbiketa etnikoa" izateko arriskua dagoela, kolonoen indarkeria dela eta
Palestina Israel Nbe Nazio Batuen Erakundea Hamas Gazako Zerrenda Benjamin Netanyahu Ekialde Hurbila Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Rusia celebra su festival alternativo a Eurovision “sin perversiones” El país euroasiático ha celebrado su festival musical con países afines ideológicamente y alejándose de cualquier potencial contenido LGTBI, tras su expulsión de Eurovisión en 2022 El presidente ruso, Vladimir Putin, ha participado con un vídeo inicial en el que ha abogado por promover la identidad cultural Con más de 11.000 espectadores, el vietnamita Duc Phuc ha sido el ganador de la gala, imponiéndose a Kirguistán y Catar
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Errusiak "perbertsiorik gabeko" Eurovisionen jaialdi alternatiboa egin du

Errusiak "perbertsiorik gabeko" Eurovisionen jaialdi alternatiboa egin du. Errusiarekin ideologikoki bat egiten duten herrialdeek parte hartu dute Intervision musika jaialdian, 2022an Eurovisionetik kanporatua izan ondoren, “LGTBI eduki potentzial” guztietatik at. Vladimir Putin Errusiako presidenteak kultur nortasuna aldarrikatu du aurkezpen bideo batean. 11.000 ikusle baino gehiagoren aurrean, Duc Phuc vietnamdarrak irabazi du ekitaldia, Kirgizistan eta Qatar sailkatu dira ondoren.

Gehiago kargatu