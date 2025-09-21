AEB

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Charlie Kirken hiletak tentsioa eta muturreko segurtasun neurriak eragingo ditu Glendalen

Donald Trump presidenteak berak hitz egingo du arratsaldeko ekitaldian, eta beste agintari garrantzitsu batzuk ere izango dira.
PHOENIX (United States), 20/09/2025.- A person places an American flag at a makeshift memorial for conservative political activist Charlie Kirk outside the Turning Point USA headquarters in Phoenix, Arizona, USA, 20 September 2025. A memorial service for Kirk is scheduled to take place on 21 September in Glendale, Arizona. (Fénix) EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN
Kirki omenaldia. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Charlie Kirken hileta elizkizunetik ordu gutxira, Glendalen (Arizona, AEB) tentsioak gora egin du. Agintariak segurtasun neurriak areagotzeko lanean ari dira, ikusmin handia baitago ekitaldiaren inguruan, izan ere, Administrazioko agintari garrantzitsuak bertaratuko dira, Donald Trump AEBko presidentea barne.

Igande honetan, buruzagi politikoak eta ekintzaile ultrakontserbadorearen jarraitzaileak Glendaleko State Farm estadioan elkartuko dira, Turning Point printzipio kontserbadoreak  sustatzen dituen erakundearen sortzailearen ondarea goratzeko. Kirk irailaren 10ean hil zuten, Utah Valley Unibertsitatean ehunka pertsonaren aurrean eztabaidan ari zela lepoan tiro bat jasota.

Haren heriotzak eztabaida bizia sortu du segurtasunari eta adierazpen askatasunari buruz, eta horiexek dira hiletaren testuingurua kokatzen duten gaiak.

AEBko Segurtasun Nazionaleko Departamentuak (DHS) Glendaleko zaintza eta segurtasun-neurriak indartu ditu, agente federalak mobilizatuz.

Agintariek ez dute mehatxuen egiazkotasuna baieztatu, baina segurtasun-neurri gehigarriak hartzen ari dira, izan daitezkeen arriskuak direla eta.

Ostiral honetan, armadun gizon bat atxilotu du zerbitzu sekretuak State Farm estadioan, Arizona Cardinalsen etxean, ordena publikoko agente baten plantak egitearren.

Gaurko hiletaren gonbidatuen artean, JD Vance AEBko presidenteorde eta Kirken laguna, Erika Kirk, Kirken alarguna eta Turning Pointeko zuzendari exekutibo berria, eta Administrazioko beste hainbat funtzionario daude, Etxe Zuriko bozeramaile Karoline Leavittek adierazi duenez.

"Presidenteak , presidenteordeak, Ordezkarien Ganberako presidenteak eta Kabineteko idazkariek hitz egingo dute Arizonako hiletan. Izan ere, Etxe Zuriko langilez betetako bi hegazkin eramango ditugu. Horrek agerian uzten du gure Gobernuko maila goreneko zenbat pertsonak estimatzen zuten", esan zuen Levittek.

Nor da Jimmy Kimmel eta polemikaren gakoak bere programa bertan behera utzi ondoren
Utahko Fiskaltza heriotza zigorraren bila dabil Tyler Robinsonentzat, Charlie Kirk hiltzea egotzita
Erika Kirkek, Charlie Kirken emazteak, legatuarekin jarraituko duela agindu du
Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu