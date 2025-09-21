Charlie Kirken hiletak tentsioa eta muturreko segurtasun neurriak eragingo ditu Glendalen
Charlie Kirken hileta elizkizunetik ordu gutxira, Glendalen (Arizona, AEB) tentsioak gora egin du. Agintariak segurtasun neurriak areagotzeko lanean ari dira, ikusmin handia baitago ekitaldiaren inguruan, izan ere, Administrazioko agintari garrantzitsuak bertaratuko dira, Donald Trump AEBko presidentea barne.
Igande honetan, buruzagi politikoak eta ekintzaile ultrakontserbadorearen jarraitzaileak Glendaleko State Farm estadioan elkartuko dira, Turning Point printzipio kontserbadoreak sustatzen dituen erakundearen sortzailearen ondarea goratzeko. Kirk irailaren 10ean hil zuten, Utah Valley Unibertsitatean ehunka pertsonaren aurrean eztabaidan ari zela lepoan tiro bat jasota.
Haren heriotzak eztabaida bizia sortu du segurtasunari eta adierazpen askatasunari buruz, eta horiexek dira hiletaren testuingurua kokatzen duten gaiak.
AEBko Segurtasun Nazionaleko Departamentuak (DHS) Glendaleko zaintza eta segurtasun-neurriak indartu ditu, agente federalak mobilizatuz.
Agintariek ez dute mehatxuen egiazkotasuna baieztatu, baina segurtasun-neurri gehigarriak hartzen ari dira, izan daitezkeen arriskuak direla eta.
Ostiral honetan, armadun gizon bat atxilotu du zerbitzu sekretuak State Farm estadioan, Arizona Cardinalsen etxean, ordena publikoko agente baten plantak egitearren.
Gaurko hiletaren gonbidatuen artean, JD Vance AEBko presidenteorde eta Kirken laguna, Erika Kirk, Kirken alarguna eta Turning Pointeko zuzendari exekutibo berria, eta Administrazioko beste hainbat funtzionario daude, Etxe Zuriko bozeramaile Karoline Leavittek adierazi duenez.
"Presidenteak , presidenteordeak, Ordezkarien Ganberako presidenteak eta Kabineteko idazkariek hitz egingo dute Arizonako hiletan. Izan ere, Etxe Zuriko langilez betetako bi hegazkin eramango ditugu. Horrek agerian uzten du gure Gobernuko maila goreneko zenbat pertsonak estimatzen zuten", esan zuen Levittek.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Erresuma Batuak Palestinako Estatua onartuko du gaur, BBCren arabera
Bihar hasiko den Palestinari buruzko Goi Mailako Nazioarteko Konferentziaren testuinguruan egingo da iragarpena. Portugalek ere Palestinako Estatua gaur onartuko duela baieztatu du.
Gutxienez 71 pertsona hil dituzte larunbat honetan Gazako Zerrendan
Israelek Gaza hirian lurreko erasoaldia hasi zuenetik izan den egunik gogorrenetako bat izan da gaurkoa. "Gerra hasi zenetik bizi izan ditugun unerik zailenetakoak bizitzen ari gara", ohartarazi dute Bautista Al Ahli ospitaletik.
Hamasek bahituen "agur-irudia" argitaratu du Israelen erasoaldiaren ostean
Hamas talde palestinarrak Gazan geratzen diren bahituen irudia zabaldu du, Israelgo Armadak Palestinako enklabean egindako erasoaldiaren ostean "agur esateko irudia" dela esanez. Horretan, 46 bahitu agertzen dira: 43 israeldar, 2 estatubatuar eta nepaldar bat.
Turistak Notre Dameko katedralaren gorenera igo dira berriro, sutea izan eta sei urtera
Katedralaren dorreetara daramatzaten 424 eskailerak igo dituzte berriro turistek. Egunean 1.400 bisitari onartuko dituzte goi-denboraldian, eta 900, berriz, behe -denboraldian.
Trumpen ustez "legez aurkakoak" dira AEBko hedabibideek bere administrazioaz ematen duten "informazio ezkorra"
"Adierazpen askatasunaren oso alde dagoen pertsona bat naiz", adierazi du Etxe Zuritik, albisteen "% 97 negatiboa" dela esan aurretik. Dena den, ez du esan zehazki zeri buruz ari den, ezta adibiderik jarri ere.
Hasi da Oktoberfest, munduko garagardo jairik ospetsuena
Hasi da Oktoberfest, munduko garagardo festarik ospetsuena. "Urriko festa" iraila eta urria bitartean egiten da 1810etik Munichen, Bavariako hiriburuan. Jaiak 16 edo 17 egun irauten du, eta batez beste sei milioi bisitari baino gehiago izaten ditu. Oktoberfesten bakarrik zerbitzatzen da 1516ko purutasun legea betetzen duen garagardoa. Gainera, hiriburuko mugen barruan eginikoa izan behar du.
Atzerapenak eta arazoak Europako aireportuetan, zibereraso baten ondorioz
Bruselako aireportuak bidaiariak erregistratzeko eta hegazkinera igotzeko operazioak kontrolatzen dituen hornitzailearen aurkako eraso informatiko bat salatu du, eta Heathrowk "arazo teknikoak" aipatu ditu atzerapenak justifikatzeko. Hain zuzen ere, bertan behera geratu da Loiutik Londresko aireportu horretara zihoan hegaldi bat.
EBk Errusiaren "probokazioei” erantzun egingo diela agindu du, hegazkin militarrak Estonian eta Polonian sartu ostean
Poloniak eta Errumaniak antzeko gertakariak salatu zituzten duela egun batzuk. Europar Batasunak Errusiaren aurkako zigor sorta berri bat aurkeztu duen egunean gertatu dira.
Israelek "aurrekaririk gabeko indarra" erabiliko du Gaza hiriaren aurkako erasoaldian
2023ko urriaren 7az geroztik, 65.100 palestinar baino gehiago hil ditu Israelek Gazako Zerrendan burututako erasoaldietan, agintari gazatarren arabera.