Gutxienez bi hildako eta hiru zauritu larri sinagoga baten ondoan izandako eraso batean, Manchesterren
Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak aitortu du "atsekabetuta" dagoela erasoarekin, eta Yom Kippur egunean izatea, juduentzako egunik sakratuena, "are lazgarriagoa" dela azpimarratu du.
Gutxienez bi pertsona hil eta beste hiru larri zauritu dira Ingalaterrako Crumpsall (Manchester) herriko sinagogaren ondoan izandako eraso batean, auto batek harrapatuta batzuk, eta sastakatuta, beste batzuk. Agenteek erasotzailea omen zenaren aurka tiro egin dute.
Gertakariak 9:30ak pasatxoan izan dira (bertako ordua). Larrialdi-zerbitzuek lau pertsona artatu dituzte, eta horietako batek gutxienez arma zuriz egindako zauriak ditu.
Andy Burnham Manchesterreko alkateak BBC kateari adierazi dionez, erasoa amaitu da, eta "arriskua igaro dela dirudi", baina Poliziak bertan egotea saihesteko gomendatu die herritarrei. Burnhamek esan du ustezko erasotzailea hil dutela, baina ez da ofizialki baieztatu.
Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak aitortu du "atsekabetuta" dagoela erasoagatik, are gehiago Yom Kippur eguna den honetan egin izanagatik, juduentzako egunik sakratuena baita, eta horrek erasoa "are lazgarriagoa" izatea egiten duela azpimarratu du.
Britainia Handiko lehen ministroa lehenago bueltatuko da Kopenhagetik,,Europako Komunitate Politikoko buruzagien bilera batean parte hartzen ari zen. Arratsalde honetan bertan COBR batzordearen bilera deitu eta horren buru izango da, gertatutakoa aztertzeko, BBCk jakitera eman duenez.
Israelek Sumud Flotillaren itsasontzi guztiak atzeman ditu Gazara bidean, eta ehunka ekintzaile atxilotu ditu nazioarteko uretan
Israelgo Armadak Gazara laguntza humanitarioarekin zihoazen 40 ontzi inguru geldiarazi ditu. Nazioarteko uretan egindako operazioak nazioarteko zuzenbidea urratzen du, Flotillako iturriek salatu dutenez. Israelgo Armadak bukatutzat eman du operazioa eta flotillako kide guztiak onik daudela nabarmendu du.
Jane Goodall primatologo, etologo eta antropologo britainiarra hil da, 91 urte zituela
Primateetan aditua, "Lady Chimpanzee" izenez ezaguna da txinpantzeekin egindako lanagatik. Haren izena daraman Institutuak jakinarazi du berez hil dela, Kalifornian (Ameriketako Estatu Batuak).
Milaka pertsona irten dira kalera Italian Flotilla atzeman dutela salatzeko
Italiako hiriburuko erdigunean 10.000 pertsona inguru bildu dira manifestazioan, hango hedabideen arabera. Italiako sindikatu nagusiak, CGILek, greba orokorra deitu du ostiralerako, "herritar italiarrak zueden ontzien aurkako erasoa" salatzeko.
Israelgo Armadak Global Sumud Flotillako hainbat ontzi abordatu ditu
Flotillak baieztatu duenez, gutxienez 'Alma' eta 'Sirius' ontziak abordatu dituzte. Azken horretan, Ada Colau Bartzelonako alkate ohia doa. Instagrameko mezu batean adierazi dutenez, tripulatzaileen segurtasuna berresteko lanean ari dira. Italiako Defentsa ministroak adierazi du ontzidia inguratuta dagoela eta Ashdodera (Israel) eramango dutela.
Hamasek Trumpen Gazarako plana aztertzen jarraitzen du, baina Israelek erabat beteko duela bermatzea eskatu du
Negoziazioen berri duten iturrien arabera, Palestinako mugimenduak bermeak eskatzen dizkie bitartekariei; Israelek su-etena urratuko ez duela eta Gazatik aterako dela ziurtatu nahi du.
Gaza erabat setiatzear dagoela esan du Israelek, eta ihes egiteko "azken aukera" eman die gazatarrei
"Hegoalderatz joatea da Gazako biztanleek duten azken aukera, Hamaseko terroristak Gazako hirian isolatuta utzita, Israelgo Indar Armatuen jarduerek jarraituko dutelako", ohartarazi du Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak.
Leherketa bat eta hainbat gertakari izan dira Munichen, eta itxi egin behar izan dute Oktoberfest azoka
Municheko Oktoberfest azoka, irailaren 20tik martxan den munduko garagardo-azokarik jendetsuena, itxi egin behar izan dute gaur, "egiaztatutako bonba-alerta baten ondorioz". Etxe bat eta hainbat auto kiskali dituen sute baten ostean, poliziak "gertakariarekin lotutako" gorpu bat aurkitu du. Municheko alkatearen arabera, "mehatxuak dakartzan eta serio hartu beharreko" gutun bat ere aurkitu dute.
AEBn, aurrekontuak egiteko akordio faltak Gobernu Federala zati batean ixtea eragin du
Ordezkaritza zabalena duten alderdiek ez dute lortu nork bere aurrekontu-proposamena aurrera ateratzeko adina babes. Oraingoz, itxierak ez du eraginik funtsezko zerbitzuetan, baina akordioa lortu arte funtzionarioek ez dute kobratuko.