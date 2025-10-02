ERASOA
Gutxienez bi hildako eta hiru zauritu larri sinagoga baten ondoan izandako eraso batean, Manchesterren

Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak aitortu du "atsekabetuta" dagoela erasoarekin, eta Yom Kippur egunean izatea, juduentzako egunik sakratuena, "are lazgarriagoa" dela azpimarratu du.

Gutxienez bi pertsona hil eta beste hiru larri zauritu dira Ingalaterrako Crumpsall (Manchester) herriko sinagogaren ondoan izandako eraso batean, auto batek harrapatuta batzuk, eta sastakatuta, beste batzuk. Agenteek erasotzailea omen zenaren aurka tiro egin dute.

Gertakariak 9:30ak pasatxoan izan dira (bertako ordua). Larrialdi-zerbitzuek lau pertsona artatu dituzte, eta horietako batek gutxienez arma zuriz egindako zauriak ditu.

Andy Burnham Manchesterreko alkateak BBC kateari adierazi dionez, erasoa amaitu da, eta "arriskua igaro dela dirudi", baina Poliziak bertan egotea saihesteko gomendatu die herritarrei. Burnhamek esan du ustezko erasotzailea hil dutela, baina ez da ofizialki baieztatu.

Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak aitortu du "atsekabetuta" dagoela erasoagatik, are gehiago Yom Kippur eguna den honetan egin izanagatik, juduentzako egunik sakratuena baita, eta horrek erasoa "are lazgarriagoa" izatea egiten duela azpimarratu du.

Britainia Handiko lehen ministroa lehenago bueltatuko da Kopenhagetik,,Europako Komunitate Politikoko buruzagien bilera batean parte hartzen ari zen. Arratsalde honetan bertan COBR batzordearen bilera deitu eta horren buru izango da, gertatutakoa aztertzeko, BBCk jakitera eman duenez.

Duela  min.

Leherketa bat eta hainbat gertakari izan dira Munichen, eta itxi egin behar izan dute Oktoberfest azoka

Municheko Oktoberfest azoka, irailaren 20tik martxan den munduko garagardo-azokarik jendetsuena, itxi egin behar izan dute gaur, "egiaztatutako bonba-alerta baten ondorioz". Etxe bat eta hainbat auto kiskali dituen sute baten ostean, poliziak "gertakariarekin lotutako" gorpu bat aurkitu du. Municheko alkatearen arabera, "mehatxuak dakartzan eta serio hartu beharreko" gutun bat ere aurkitu dute.

