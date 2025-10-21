USTELKERIA POLITIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nicolas Sarkozy kartzelan sartuko dute gaur, legez kanpoko finantziazioagatik bost urteko zigorra ezarri diote eta

Frantziako presidente ohia La Santeko kartzelan (Paris) sartuko da gaur, Gadafiren erregimenak 2007ko hauteskunde-kanpainarako dirua eman omen ziolako.

Paris (France), 25/09/2025.- Former French president Nicolas Sarkozy (C) arrives at the courthouse in Paris, France, 25 September 2025. Former president Sarkozy and twelve others, including three former ministers, stand trial for criminal conspiracy to receive funds for the 2007 presidential campaign from the regime of late Libyan leader Muammar Gaddafi. The French national financial prosecutor's office is seeking a seven-year prison sentence for the former president. Sarkozy has been convicted twice, in two separate cases, since he left office in 2012. (Francia) EFE/EPA/Teresa Suarez
author image

EITB

Azken eguneratzea

Nicolas Sarkozy Frantziako presidente ohia La Santeko (Paris) espetxean sartuko dute gaur, 2007ko presidentetzarako kanpainarako dirua modu ustelean biltzen saiatzeagatik. Irailean ezarri zioten bost urteko kartzela-zigorra, eta bete beharko du.

Epailearen arabera, politikari kontserbadoreak Muamar Gadafi Libiako diktadorearen erregimenaren finantziazioa lortzeko egin zituen gestioez baliatu zen.

Kartzelara sartzen den Frantziako Errepublikako lehen presidente ohi izango da Sarkozy. 'Libia auzia' delakoagatik zigortu dute, iruzurrarekin eta ustelkeriarekin lotutako delituak egiteagatik, hain justu ere.

2007ko kanpainaren ustezko finantzazioaren ikerketa hamarkada bat baino gehiagoz luzatu da, lekukoen, kolaboratzaile ohien eta Gadafiren erregimenetik Sarkozyren alderdira bideratutako diru-fluxu irregularra egin zela agerian jartzen duten dokumentu eta adierazpenekin.

Frantzia Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

Gehiago kargatu