Nicolas Sarkozy kartzelan sartuko dute gaur, legez kanpoko finantziazioagatik bost urteko zigorra ezarri diote eta
Frantziako presidente ohia La Santeko kartzelan (Paris) sartuko da gaur, Gadafiren erregimenak 2007ko hauteskunde-kanpainarako dirua eman omen ziolako.
Nicolas Sarkozy Frantziako presidente ohia La Santeko (Paris) espetxean sartuko dute gaur, 2007ko presidentetzarako kanpainarako dirua modu ustelean biltzen saiatzeagatik. Irailean ezarri zioten bost urteko kartzela-zigorra, eta bete beharko du.
Epailearen arabera, politikari kontserbadoreak Muamar Gadafi Libiako diktadorearen erregimenaren finantziazioa lortzeko egin zituen gestioez baliatu zen.
Kartzelara sartzen den Frantziako Errepublikako lehen presidente ohi izango da Sarkozy. 'Libia auzia' delakoagatik zigortu dute, iruzurrarekin eta ustelkeriarekin lotutako delituak egiteagatik, hain justu ere.
2007ko kanpainaren ustezko finantzazioaren ikerketa hamarkada bat baino gehiagoz luzatu da, lekukoen, kolaboratzaile ohien eta Gadafiren erregimenetik Sarkozyren alderdira bideratutako diru-fluxu irregularra egin zela agerian jartzen duten dokumentu eta adierazpenekin.
Non bukatu dezakete Louvretik lapurtutako bitxiek?
Adituen ustez, Louvreko museoko Apollo galeriatik eraman zituzten bitxiak saltzea ia ezinezkoa da, duten balio ekonomiko eta historikoa kontutan hartuta. Desmontatu eta piezaka salduta, berriz, balioaren % 30 eta %50 artean galdu dezakete.
Gazako Zerrendara laguntza humanitarioa sartzea baimendu du berriz ere Israelek, Rafahko pasabidetik izan ezik
Rafahko pasabideak itxita jarraituko du, "eperik gabe". Ondorioz, besteak beste, Europar Batasuneko EUBAM Rafah misio humanitarioak sartu ezinik jarraitzen du, aurreko astean sartzekoa bazen ere, Kaja Kallas EBko goi-ordezkariak prentsaurrekoan azaldu duenez.
EBk Ukrainaren lurralde-integritatea defendatu du
Kaja Kallas Europar Batasuneko Atzerri Politikarako goi-ordezkariaren arabera, Ukraina da "gatazkaren biktima" eta "ez da zuzena presioa haien gainean jartzea".
Horrela egin zuten Parisko Louvre Museoko lapurreta
Lapurrek zazpi minutu baino ez zituzten behar izan Parisko museoko Apoloren Galerian ikusgai zeuden Frantziako errege-erreginen bitxiak lapurtzeko.
Louvre Museoaren lapurretaren irudiak zabaldu dituzte
CNEWSek esklusiban zabaldutako bideoan, txaleko horia daraman gizon bat ikus daiteke, Apolo Galeriako beira-arasa bat zerra zirkular batekin irekitzen, ireki eta barruko piezak lapurtzea lortzen duen arte. Lapurretak 5 eta 7 minutu artean iraun zuen, eta balio handiko 8 pieza lapurtu zituzten.
Gaur ere egongo da itxita Parisko Louvre museoa
Parisko Louvre museoa itxita egongo da astelehen honetan, igande goizeko lapurretaren ondorioz. Ixteko erabakia azken unean hartu da, bisitariak piramidearen sarreratik sartzen hasi ondoren, 09:00etan.
Su-etena indarrean da Gazan, argi-itzalez betea den arren
Igandean hainbat bonbardaketa egin ditu Israelek Gazan eta dozenaka pertsona hil ditu, Hamasi su-etena haustea leporatu ondoren. Goizaldean Trumpek berretsi du bart Israelek esandakoa, hau da, indarrean dela atzera menia.
Albiste izango dira: Su-etena Gazan, Goeren inaugurazioa eta Euskadi-Polonia foroa
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Hauek dira Louvren lapurtutako bitxiak
-Montijoko Eugenia enperatrizaren koroa, Napoleon III.a enperadorearen emazte espainiarra (1852-1870), lapurrek ihesean galdu zuten.