Melissa urakana
5. kategoriako indarra duen Melissa urakana Jamaika astintzen hasi da

Huracán Melissa Jamaica
18:00 - 20:00
Melissa urakanaren bista. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Melissa urakana Jamaikako mendebaldeko kostaldera hurbiltzen ari da, 280 km/h-ko haize-bolada, euri-jasa eta olatu handiekin. Agintarien esanetan, "oso urakan arriskutsua" da eta kalte handiak eragingo dituen beldur dira.

Urakanak Hondamendi naturalak Hondamendi naturalen biktimak Munduko albisteak

