5. kategoriako indarra duen Melissa urakana Jamaika astintzen hasi da
Melissa urakana Jamaikako mendebaldeko kostaldera hurbiltzen ari da, 280 km/h-ko haize-bolada, euri-jasa eta olatu handiekin. Agintarien esanetan, "oso urakan arriskutsua" da eta kalte handiak eragingo dituen beldur dira.
Melissa 5 kategoriako urakan gisa iritsi da Jamaikara eta biztanle ugari elektrizitate gabe utzi ditu
Zerbitzu meteorologikoek ohartarazi dutenez, azken urteotako urakanik suntsitzaileenetako bat izan daiteke. Oraingoz, 295 km/h-ko haize-boladak erregistratu ditu.
Gazaren aurkako erasoei "berehala" ekiteko agindu dio Netanyahuk Armadari
Erabaki hau Israelgo tropei ustez Zerrendaren hegoaldean eraso egin eta astelehenean Israeli entregatutako bahituaren gorpuzkiak 2023an berreskuratu zuten beste gatibu batenak zirela identifikatu eta gutxira etorri da.
New Delhik "euri artifiziala" erabili du, lehen aldiz, kutsadura geldiarazteko
Hodeietan kondentsazio-nukleoak sartzean datza fenomenoa, prozesu naturala bizkortzen saiatzeko eta euria sortzea eragiteko. Estreinakoz egin dute Indian, aurreko urteetan huts egindako hainbat saiakeraren ondoren. Arabiar Emirerri Batuetan eta Pakistanen, esaterako, zenbaitetan erabili izan da.
Melissa urakanak 5. maila hartu du, eta Jamaikara doa 280 km/h baino gehiagoko haizeekin
Jamaikako eta Kubako biztanleak Melissa urakanari aurre egiteko prestatzen ari dira; izan ere, iragarpenen arabera, haize suntsitzaileak eta uholde katastrofikoak eragingo ditu Karibeko uharterako ibilbide zuzenean.
Beste bahitu baten gorpua Israelen esku utzi du Hamasek
Talde palestinarrak baliabide faltari egotzi dio bahituen gorpuak berreskuratzeko atzerapena.
Zeintzuk dira Mileik Argentinan eskuratu duen garaipenaren gakoak?
Hauek dira Argentinan egindako bozketen emaitzak ulertzeko gakoak. Diputatuen Ganberaren erdia eta Senatuaren herena berritu dituzte, eta LLAk botoen % 40 inguru lortu ditu.
Mileiren alderdiak alde handiz irabazi ditu Argentinako legegintza-hauteskundeak
Javier Milei Argentinako presidenteak ospatu du La Libertad Avanza bere alderdiak garaitu egin duela, eta Gobernuak "bisagra puntua" gainditu duela adierazi du. Gainera, orain "Argentina handia eraikitzen" hasiko dela azpimarratu du.
Argentinako hauteskunde legegileetako parte-hartzea azken 40 urteetako baxuena izan da
Mileiren gobernuak duen babesa ezagutzeko test gisa balioko dute Argentinako hauteskunde hauek. Han 21:00etan direnean (asteleheneko 00:00etan Euskal Herrian) hasiko dira ezagutzen boto-zenbaketaren lehen emaitza ofizialak.
Louvre museoko ustezko bi lapur atxilotu dituzte
30 urteko bi gizon dira atxilotuak eta horietako bat bitxi-denda batean lapurtzeagatik fitxatuta zegoen. Horietako bat larunbat gauean atxilotu zuten Charles de Gaulleko aireportuan, Aljeriara zihoan hegazkin bat hartzera zihoanean, eta bestea Saint-Denis auzoan. Frantziako Poliziak uste du lau lagunek egin zutela lapurreta; beraz, beste bi faltako lirateke.