Melissa 5 kategoriako urakan gisa iritsi da Jamaikara eta biztanle ugari elektrizitate gabe utzi ditu

Zerbitzu meteorologikoek ohartarazi dutenez, azken urteotako urakanik suntsitzaileenetako bat izan daiteke. Oraingoz, 295 km/h-ko haize-boladak erregistratu ditu.

Melissa urakanak asteartean jo du lurra Jamaikan, 5 kategoriako zikloi bilakatuta. 295 kilometro orduko haize-boladak, euri-jasak eta itsaskiak sortu ditu, eta uholdeak eta hondamendiak eragiteko arriskua handia da.

Uhartearen hego-mendebaldetik sartu da Jamaikan. Oraingoz, 240.000 biztanle inguru, uharteko bezeroen % 35, energia elektrikorik gabe utzi ditu.

Nazioarteko meteorologia zerbitzuek ohartarazi dutenez, Melissa azken urteetako urakan suntsitzaileenetako bat izatera irits daiteke. Momentuz, denboraldi honetan Atlantiko ozeanoan izan den zikloirik indartsuena da eta Saffir-Simpson eskalan 5. mailara iritsi den hirugarrena.

2005etik ozeano Atlantikoan intentsitate handieneko hiru urakan edo gehiago sortu diren lehen denboraldia da honakoa. Urte hartan kategoria horretako lau zikloi izan zituzten; tartean, Katrina 1.800 hildako baino gehiago utzi zituena.

Jamaikako agintariek herritarrei eskatu diete babesleku seguruetan egoteko, haizeteek "egiturazko erabateko akatsak" eragin ditzaketelako eta euriteek uholdeak eragin ditzaketelako.

Desmond McKenzie ministroaren hitzetan, “ez da ausartak izateko garaia”. Zikloiaren aurka ez egiteko eskatu du, “ezin baitugu apustu hori irabazi”.

Urakan "oso arriskutsua"

AEBko Urakanen Zentroak urakan "oso arriskutsutzat" jo du Melissa. Bertako adituen aburuz "litekeena" da lur jausiak gertatzea, bereziki zonalde garaietan.

Urakanaren begiak azken urteetan errejistratu den presiorik txikienetakoa dauka, 892 milibarekoa. Zenbat eta presio txikiagoa, haizearen azelerazioa handiagoa izaten da eta zikloiaren abiadura eta intentsitatea igo egiten da. Konparazio gisa, Katrinak 902 milibarreko presio minimoa izan zuen bere erdigunean.

Gainera, Melissa poliki ari da aurrera egiten, une honetan 7 kilometro orduko abiaduran. Ondorioz, adituek ohartarazi dute euri-pilaketa handiak utziko dituela.

Joan den asteko asteartean sortu zenetik, gutxienez 9 heriotza eragin ditu: hiru Jamaikan, hiru Haitin, bi Panaman eta bat Dominikar Errepublikan.

Jamaikatik igaro ostean, asteazkenean Kubako hego-ekialdea zeharkatuko duela espero da eta ostegunean Bahametara iritsiko da.

