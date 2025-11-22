Costak G20ko buruzagi batzuk deitu ditu Ukrainaren etorkizunaz hitz egiteko
Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak bilera batera deitu ditu larunbat honetan G20ko herrialdeetako 12 Ukrainaren etorkizuna eztabaidatzeko, iturri ofizialek jakitera eman dutenez, gerrari amaiera emateko Etxe Zuriak egindako proposamenaren xehetasunak ezagutu ostean.
"Dakizuenez, ahalegin diplomatiko handiak egiten ari dira Ukrainarako bake planaren inguruan, G20aren bilera alde batera utzita", adierazi du.
Gonbidatutako herrialdeak Espainia, Frantzia, Alemania, Erresuma Batua, Italia, Norvegia, Kanada, Japonia, Australia, Finlandia, Irlanda eta Herbehereak dira.
Bilera gaur arratsaldean izango da, Johannesburgen, G20ko goi-bileratik kanpo.
Donald Trump AEBko presidenteak astebete baino gutxiagoko epea eman dio ostiralean Ukrainari Vladimir Putin Kremlineko buruak begi onez ikusten duen Etxe Zuriaren bake plana onartzen duen ala ez erantzuteko.
Trumpen 28 puntuko planak (AEBko hedabideetara filtratu da) marra gorriak ditu Kieventzat, hala nola Armada gehienez 600.000 pertsonara murriztea edo Moskuk militarki konkistatu ez dituen lurraldeak Errusiari lagatzea.
Costa eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak ostiralean bertan berretsi diote Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteari herrialde honetarako edozein bake planek Kiev inplikatu behar duela.
Azaroaren 24an eta 25ean Angolan Europar Batasunaren eta Afrikako Batasunaren arteko goi-bileran izango diren Europar Batasuneko (EB) estatuburuak eta gobernuburuak ere bilduko ditu Costak Ukrainari buruz hitz egiteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Brasilgo Poliziak Bolsonaro atxilotu du
Presidente ohia, estatu-kolpe saiakeragatik kondenatua, etxeko espetxean zegoen jada.
Hasi da G20ko liderren goi-bilera Johannesburgen, hutsune handiekin
Trump, Xi Jinping, Milei, Putin eta Sheinbaum dira bi eguneko bileran egongo ez diren agintarietako batzuk.
Ukrainarako Trumpen proposamenak "behin betiko bake akordio baterako oinarriak" finka ditzakeela uste du Putinek
Proposatutako planak "xehetasun guztien azterketa sakona" behar duela esan du, eta Kiev testuaren "aurka" dagoela aurreratu du.
Kremlinek "berrikuntzak" ikusten dizkio Trumpen planari, baina ez du ekimenaren jakinarazpen formalik jaso
Kremlinek onartu egin du Washingtonek proposatutako bake planak elementu berriak dituela, baina ez duela inolako jakinarazpen formalik jaso adierazi du. Edozein negoziazio Trump eta Putinen arteko Anchorage gailurrean adostutakotik abiatu beharko dela azpimarratu du Moskuk.
Zelenskik Frantziarekin, Erresuma Batuarekin eta Alemaniarekin koordinatuko du Trumpi emango dion erantzuna
Ukrainako presidenteak ziurtatu duenez, talde diplomatikoak lanean ari dira jasotako dokumentuaren inguruan. Negoziatzeko prest agertu da, baina argi utzi du dokumentuak jasotzen dituen xedapenak "asko alda daitezkeela".
Armada 600.000 pertsonara mugatzea eta Donbasetik erretiratzea eskatzen dio Ukrainari Trumpen planak
Ukrainak negoziatzeko prest dagoela esan du, nahiz eta Etxe Zuriak eta Kremlinek isilpean eta Ukrainaren eta EBren bizkar negoziatu duten bake plana. Sinatzen bada, Volodimir Zelenski presidenteak hauteskundeak egin beharko ditu ehun eguneko epean.
COP30eko pabiloi bat hustu dute sute baten ondorioz
Belemgo (Brasil) Klimaren Goi-bileran (COP30) parte hartzen ari diren herrialdeetako ordezkaritzen bulegoetatik gertu piztu da sua. Agintariek Eremu Urdina deiturikoa hustu eta hesitu dute, negoziazio diplomatikoak egiten ari diren pabiloia, baina ez dela zauriturik izan argitu dute.
80 urte igaro dira Nurenbergeko epaiketetatik, gizakien aurkako gehiegikeriekin amaitzea helburu zuen prozesutik
1945eko azaroaren 20an hasita, Alemaniako nazien 22 goi-kargudun epaitu zituzten Nurenberg hirian. Hamabiri heriotza-zigorra ezarri zieten. Holokaustoaren antzerako izugarrikerien aurrean disuasiorako tresna izatea zuen helburu prozesu hark, baina, 80 urte geroago, adituek argi dute helburua ez duela bete.
Estatu Batuak eta Errusia Ukrainarako bake plan bat negoziatzen ari dira sekretupean
AEBko hainbat hedabidek aurreratu dutenez, 28 puntuko zirriborroa da, besteak beste, Ukrainako bakea, segurtasun bermeak eta Europako segurtasuna jorratzen dituena.