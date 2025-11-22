GERRA UKRAINAN
Costak G20ko buruzagi batzuk deitu ditu Ukrainaren etorkizunaz hitz egiteko

Gonbidatutako herrialdeak Espainia, Frantzia, Alemania, Erresuma Batua, Italia, Norvegia, Kanada, Japonia, Australia, Finlandia, Irlanda eta Herbehereak dira.
JOHANNESBURG (South Africa), 22/11/2025.- South African President Cyril Ramaphosa (R) welcomes Antonio Costa, President of the European Council, at the ​Johannesburg Expo Centre for the G20 Leaders' Summit, Johannesburg, South Africa, 22 November 2025, for the Group of Twenty (G20) Leaders' Summit. World leaders are gathering in South Africa, the host of this year's G20 Leaders' Summit on 22 and 23 November 2025, to discuss the global economy, development and financing. (Sudáfrica, Johannesburgo) EFE/EPA/HALDEN KROG / POOL
Costa, G20an. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak bilera batera deitu ditu larunbat honetan G20ko herrialdeetako 12 Ukrainaren etorkizuna eztabaidatzeko, iturri ofizialek jakitera eman dutenez, gerrari amaiera emateko Etxe Zuriak egindako proposamenaren xehetasunak ezagutu ostean.

"Dakizuenez, ahalegin diplomatiko handiak egiten ari dira Ukrainarako bake planaren inguruan, G20aren bilera alde batera utzita", adierazi du.

Gonbidatutako herrialdeak Espainia, Frantzia, Alemania, Erresuma Batua, Italia, Norvegia, Kanada, Japonia, Australia, Finlandia, Irlanda eta Herbehereak dira.

Bilera gaur arratsaldean izango da, Johannesburgen, G20ko goi-bileratik kanpo. 

Donald Trump AEBko presidenteak astebete baino gutxiagoko epea eman dio ostiralean Ukrainari Vladimir Putin Kremlineko buruak begi onez ikusten duen Etxe Zuriaren bake plana onartzen duen ala ez erantzuteko.

Trumpen 28 puntuko planak (AEBko hedabideetara filtratu da) marra gorriak ditu Kieventzat, hala nola Armada gehienez 600.000 pertsonara murriztea edo Moskuk militarki konkistatu ez dituen lurraldeak Errusiari lagatzea.

Costa eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak ostiralean bertan berretsi diote Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteari herrialde honetarako edozein bake planek Kiev inplikatu behar duela.

Azaroaren 24an eta 25ean Angolan Europar Batasunaren eta Afrikako Batasunaren arteko goi-bileran izango diren Europar Batasuneko (EB) estatuburuak eta gobernuburuak ere bilduko ditu Costak Ukrainari buruz hitz egiteko.

