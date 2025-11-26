Sutea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hamahiru hildako, Hong Kongo urbanizazio batean piztu den sutean

Incendio en Hong Kong
18:00 - 20:00

Sutea, Hong Kongen. Argazkia: Agentziak.

Azken eguneratzea

Sute handia piztu da Hong Kongeko iparraldeko Tai Po barrutiko urbanizazio batean. Sugarrak berehala hedatu dira bloke batean jarritako banbuzko aldamioaren erruz. Poliziak ez du baztertzen pertsona gehiago egotea harrapatuta sutan dauden hiru eraikinetan.

Suteak Suhiltzaileak Asia Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X