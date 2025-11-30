Albiste da
VENEZUELA
Venezuelako aireportu nagusiak ohi bezala jarraitzen du, Trumpek aire-espazioa itxita dagoela ziurtatu arren

Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, Venezuela

Venezuelako aireportu nagusia, Maiquetiako Simon Bolivar Nazioarteko Aireportua. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Venezuelako aireportu nagusiak, Maiquetiako Simon Bolivar Nazioarteko Aireportuak, normaltasunez funtzionatzen jarraitzen du, Donald Trump AEBko presidenteak aire-espazioa itxita dagoela esan badu ere.

Azken orduotan Barbadostik eta Bogotatik iritsitako hegazkinak jaso ditu, eta, besteak beste, Panama, Curaçao eta Habanara doazen hegaldiak aurreikusita daude.

Halaber, Venezuelako beste aireportu batean, Maracaibokoan, Zulia estatuko hiriburuan, ez dute inolako eragozpenik izan hegaldiak bideratzeko.

Trumpek Truth sare sozialean zabaldutako mezu batean ohartarazi zuenez, aire-konpainiek eta pilotuek kontuan izan behar dute Venezuelako aire-espazioa "erabat itxita" egongo dela.

"Airelinea, pilotu, narkotrafikatzaile eta pertsona trafikatzaile guztiei zuzendutako mezua: Venezuelako eta inguruetako aire-espazioa erabat itxita dago. Eskerrik asko zuen arretagatik! DONALD J. TRUMP PRESIDENTEA", idatzi du.

AEBko presidentearen mezua "erabat arbuiatu" du Venezuelak, eta inoiz ez bezala nazio horren "subiranotasuna mehatxatzea" eta "aginduak ematen saiatzea" kritikatu du. "Venezuelak ez du onartuko atzerriko botere batek emandako agindurik, mehatxurik ezta esku-sartzerik ere", gaineratu du.

"Horrelako adierazpenak ekintza etsaiak, aldebakarrekoak eta arbitrarioak dira, Nazioarteko Zuzenbidearen printzipio oinarrizkoenekin bateraezinak, eta gure herrialdearen aurkako eraso-politika iraunkor baten baitan kokatzen dira, gure Latinoamerikako eskualdeari buruzko asmo kolonialekin", dio Venezuelak horri erantzunez zabaldutako oharrak.

Venezuela Nicolás Maduro Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Latinoamerika Munduko albisteak

