Netanyahuk eta Merzek lankidetza militarraz eta teknologikoaz hitz egin dute gaurko batzarrean 

Israelgo lehen ministroak Alemaniak Israelekiko duen jarrera goraipatu du, eta herrialdea "Israelen defentsarekin konprometituta" dagoela esan du.
JERUSALÉN, 07/12/2025.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (d), durante el encuentro que han mantenido este domingo en Jerusalén, en el marco de su visita oficial de dos días a Israel. EFE/Oficina del Primer Ministro Israelí *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) *****
Merz eta Netanyahu, Jerusalemen. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilerra Jerusalemen bildu dira igande honetan, "mundu aldakor batean" bi herrialdeen arteko lankidetza teknologikoa eta militarra indartzen jarraitzeko modua aztertzeko.

Bileraren osteko prentsaurreko bateratuan, Netanyahuk zehaztu du hitzorduan "goi-teknologia eta adimen artifiziala" aztertu dituztela, Israelgo buruzagiaren esanetan, "gizateriaren etorkizuna" baitira.

Alemaniak Israelekiko duen jarrera goraipatu du Netanyahuk, nahiz eta azken hilabeteetan harreman diplomatikoa tenkatu den Gazako erasoengatik, eta Alemania "Israelen defentsarekin konprometituta" dagoela esan du.

