Trumpen eta Zelenskiren igandeko balizko bilerak mugimendu berria eragin dezake bake negoziazioetan

Errusiak, bestalde, baieztatu du Estatu Batuekin harremanetan jarri dela, Kievek eta bere aliatuek bultzatutako bake plan berria aztertu ostean.

FOTODELDÍA WASHINGTON, 18/08/2025.- El presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski (d), durante la reunión este lunes en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU. Líderes europeos están en la Casa Blanca en apoyo del presidente Zelenski tras la reunión del presidente Trump con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en Anchorage, Alaska, EE. UU., el 15 de agosto de 2025. EFE/AARON SCHWARTZ / POOL

Volodimir Zelenskiren (ezk.) eta Donald Trumpen (esk.) arteko bilera. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Errusiak harremanetan jarri da berriro ere AEBrekin, Ukrainak aurkeztutako 20 puntuko bake plan berria aztertu ostean, Kremlinak ostiral honetan baieztatu duenez.

Kontaktu berriak bat datoz Donald Trump AEBko presidentearen eta Volodímir Zelenski Ukrainako presidentearen arteko balizko bilera bati buruzko informazioekin; hala ere, ezer ez da ofiziala oraindik.

Izan ere, Vladimir Putinek berak eskatuta hasi dira berriro harremanak, Dmitri Peskov Kremlineko bozeramaileak azaldu duenez. Horrekin batera, biek elkarrizketarekin jarraitzea adostu dutela dio bozeramaileak.

Hala, Moskuk bake-planaren edukiari buruz publikoki hitz egitea saihesten duen bitartean, Zelenskik dio dokumentuak atea irekitzen diola erasorik ez egiteko itun bati.

Testuinguru horretan, Axios hedabideak aurreratu du Trumpek Zelenski har dezakeela Floridako egoitzan. Hala izanez gero, urtea amaitu baino lehen martxan dauden mugimendu diplomatikoak indartuko lituzke bilerak, gatazkarako irtenbide negoziatu bat lortze aldera.

Ukraina "atsedenik gabe" ari da lanean, bake-plana "errealista eta fidagarria" izan dadin
