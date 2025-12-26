Venezuelak 99 preso askatu ditu, 2024ko hauteskundeen ostean atxilotutakoak
Gobernuak azpimarratu duenez, "giza eskubideekiko errespetu zorrotza bermatzeko" hartu dute erabakia.
Venezuelako Gobernuak askatu ditu 2024ko hauteskundeen ostean atxilotutako 99 preso; alegia, "indarkeria eta gorrotoa bultzatzea" egotzita atxilotutakoak.
"Gobernuak eta Justizia Sistemak kasuz kasu ebaluatzeko eta, legearen arabera, kautelazko neurriak emateko erabakia hartu dute. Horri esker, 99 herritar espetxetik atera dira, Estatuak bakearekin, elkarrizketarekin eta justiziarekin duen konpromiso irmo bermatuz", azaldu du Gobernuak ohar baten bidez.
Azaldu dutenez, presoak kartzelan ziren 2024ko uztaileko hauteskundeen osteko "indarkeriazko eta gorrotoa bultzatzeko ekintzetan" parte hartzeagatik.
Hala, Nicolas Maduroren Gobernuak jakinarazi du neurri hori "giza eskubideekiko errespetu zorrotza bermatzeko" hartu dutela, baita "subiranotasunaren, egonkortasun instituzionalaren eta bizikidetza baketsuaren aurka egin zuten pertsonekin" ere.
Tentsio geopolitikoa
Ameriketako Estatu Batuen "setio inperialistak" markatutako testuinguruan atera dira ia ehun preso horiek espetxetik.
Izan ere, tentsioa areagotu egin da eskualdean, Donald Trumpen Gobernuak Venezuelako lurraldean esku hartu eta Venezuelako petrolioa atzeman nahiaren ostean.
Hori horrela, Venezuelak azpimarratu du lanean jarraituko duela "bakea, justizia eta subiranotasun nazionala bermatzeko".
