Venezuelak 99 preso askatu ditu, 2024ko hauteskundeen ostean atxilotutakoak

Gobernuak azpimarratu duenez, "giza eskubideekiko errespetu zorrotza bermatzeko" hartu dute erabakia.

AME9428. CARACAS (VENEZUELA), 15/11/2025.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ondea una bandera de Venezuela durante un evento este sábado, en Caracas (Venezuela). Maduro cantó la emblemática canción 'Imagine' del músico británico John Lennon durante un acto en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusó de pretender "bombardear e invadir" el país suramericano. EFE/ Miguel Gutierrez

Nicolas Maduro, ekitaldi politiko batean, Caracasen (Venezuela). Artxiboko argazkia.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Venezuelako Gobernuak askatu ditu 2024ko hauteskundeen ostean atxilotutako 99 preso; alegia, "indarkeria eta gorrotoa bultzatzea" egotzita atxilotutakoak.

"Gobernuak eta Justizia Sistemak kasuz kasu ebaluatzeko eta, legearen arabera, kautelazko neurriak emateko erabakia hartu dute. Horri esker, 99 herritar espetxetik atera dira, Estatuak bakearekin, elkarrizketarekin eta justiziarekin duen konpromiso irmo bermatuz", azaldu du Gobernuak ohar baten bidez.

Azaldu dutenez, presoak kartzelan ziren 2024ko uztaileko hauteskundeen osteko "indarkeriazko eta gorrotoa bultzatzeko ekintzetan" parte hartzeagatik.

Hala, Nicolas Maduroren Gobernuak jakinarazi du neurri hori "giza eskubideekiko errespetu zorrotza bermatzeko" hartu dutela, baita "subiranotasunaren, egonkortasun instituzionalaren eta bizikidetza baketsuaren aurka egin zuten pertsonekin" ere.

Tentsio geopolitikoa

Ameriketako Estatu Batuen "setio inperialistak" markatutako testuinguruan atera dira ia ehun preso horiek espetxetik.

Izan ere, tentsioa areagotu egin da eskualdean, Donald Trumpen Gobernuak Venezuelako lurraldean esku hartu eta Venezuelako petrolioa atzeman nahiaren ostean.

Hori horrela, Venezuelak azpimarratu du lanean jarraituko duela "bakea, justizia eta subiranotasun nazionala bermatzeko".

