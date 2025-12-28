Lehen ministro nazionalistak irabazi ditu hauteskundeak Kosovon, baina gehiengo osorik gabe
Hauteslekuen itxieraren ostean zabaldu den inkestaren arabera, Autodeterminazioa alderdiak botoen % 44,1 lortu ditu, hau da, Parlementuko 120 eserlekutatik 49, otsaileko hauteskundeetan baino bat gehiago. Orduko emaitzek blokeo politikoa eragin zuten.
Albin Kurti jarduneko lehen ministroaren Autodeterminazioa (Vetëvendosje) alderdiak irabazi ditu igande honetan Kosovoko hauteskundeak, botoen % 44 inguru lortuta, lehen proiekzioen arabera, baina gehiengo osorik gabe.
'Klan Kosova' telebista kateak hauteslekuak 18:00etan itxi ostean zabaldu duen inkestaren arabera, Autodeterminazioa alderdiak botoen Parlamentuak dituen 120 eserlekutatik 49 eskuratu ditu, otsaileko hauteskundeetan baino bat gehiago.
Kosovo paralisi politikoan murgilduta dago otsailetik, boterean dagoen alderdi nazionalistak 2021ean lortu zuen gehiengo absolutua galdu baitzuen orduan, eta Gobernua osatzeko babesik ez zuen lortu.
Inkesta beraren arabera, oposizioko Kosovoko Alderdi Demokratikoa (PDK) da bigarren indarra, botoen % 23,9rekin. Horrek 27 eserleku emango lizkioke, eta Kosovoko Liga Demokratikoa (LDK) hirugarren geratuko litzateke, botoen % 16,1 eta 18 diputaturekin.
Otsaileko hauteskundeetan, PDK-k 24 eserleku lortu zituen, eta LDK-k, 20; beraz, proiekzio horiek aurreko hauteskundeetako emaitzen oso antzekoak dira.
Serbiako antzinako probintziako gutxiengo etnikoentzat erreserbatuta daude 20 eserleku (hamar serbokosovarrentzat eta gainerakoak beste batzuentzat, hala nola, erromaniarrentzat eta bosniakoentzat).
Serbiak zein Europar Batasuneko (EB) bost estatuk (Espainia, Errumania, Grezia, Eslovakia eta Zipre) ez dute independentzia onartzen.
2021etik tentsio gorakada izan da Serbiarekin eta Kurtik Europar Batasunarekin (EB) eta Estatu Batuekin (Kosovoren aliatu nagusiak) ere tirabirak izan ditu.
EBk Serbiarekin normalizazio-elkarrizketa berpizteko prest dagoen Gobernu bat espero du, Serbiak eta Kosovok bloke komunitarioan integratzeko bidean aurrera egin dezaten ezinbesteko baldintza dena.
2023an, Europako Batzordeak zigor diplomatikoak ezarri zituen eta Kosovorako funtsak izoztu zituen, baina Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak abendu honetan bertan agindu du finantza-laguntzari berrekingo zaiola. Hori bai, Parlamentua berriz ere Gobernua osatzeko gai ez bada, Kosovok Mendebaldeko Balkanetarako EBren Hazkunde Planeko funtseak galtzeko arriskua du, 6.000 milioi euro, hain zuzen ere.
