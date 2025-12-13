ESKANDALUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Demokratek Epsteinen argazki gehiago argitaratu dituzte: besteak beste, Trump, Clinton eta Woody Allen agertzen dira

Donald Trump AEBko presidenteak esan duenez, Jeffrey Epsteini buruzko ikerketarekin lotutako argazkiak "ez dira gauza handia".

USA7134. WASHINGTON (DC, EEUU), 12/12/2025.- Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (i), hablando con una mujer junto a Jeffrey Epstein. Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este viernes nuevas fotos relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein en las que aparece Trump rodeado de mujeres así como una de unos preservativos con un dibujo de su cara en el envoltorio. EFE/Oversight Dems /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO
Argazkia: Orain.eus

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuetako Ordezkarien Ganberako ikuskapen batzordeko demokratek Jeffrey Epstein sexu-delitugileari buruzko irudi sorta berri bat argitaratu dute. Argazki horietan, besteak beste, Donald Trump AEBko egungo presidentearekin, Bill Clinton presidente ohiarekin eta Woody Allen zinemagilearekin agertzen da Epstein.

"Irudi kezkagarri horiek Epsteini eta munduko gizon boteretsuenetako batzuekin dituen harremanei buruzko galdera gehiago planteatzen dituzte. Bada garaia Etxe Zuriaren estaltze hau amaitzeko", adierazi dute X sare sozialean, eta tramari buruzko artxibo guztiak argitaratzeko eskatu diote Trumpen Administrazioari.

X sare sozialean argitaratutako argazkietako batean, Trump gazte bat agertzen da, aurpegia zentsuratuta duten sei emakumez inguratuta. Beste batean, berriz, Epsteinen eta beste pertsona publiko batzuen ondoan dago, ekitaldi bat dirudien bitartean.

Donald Trump AEBko presidenteak Jeffrey Epsteinen ikerketarekin lotutako argazkien inguruan esan duenez, "ez dira gauza handia".

Donald Trump

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi