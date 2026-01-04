AEBk Venezuelan egindako erasoa izango du hizpide astelehen honetan NBEko Segurtasun Kontseiluak
Kolonbiak bultzatu du premiazko bilera horren deialdia, eta Errusiak eta Txinak ofizialki babestu dute proposamena. Bakeari eta nazioarteko segurtasunari egindako mehatxuei buruzko eztabaida gisa sailkatu dute 10:00etan (15:00ak GMT) hasiko den hitzordua.
Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluak premiazko bilera egingo du astelehen honetan, AEBk Venezuelaren aurka egindako erasoaz eta Nicolas Maduro presidentearen eta Cilia Flores emaztearen atxiloketaz eztabaidatzeko.
10:00etan (15:00ak GMT) ekingo diote bilerari, Kontseiluaren txandakako Presidentetzak —urtarrilean Somaliari dagokio— deialdiari oniritzia eman baitio.
10:00etan (15:00ak GMT) ekingo diote bilerari, Kontseiluaren txandakako Presidentetzak —urtarrilean Somaliari dagokio— deialdiari oniritzia eman baitio.
Venezuelako Gobernuak berak Segurtasun Kontseiluaren batzarra eskatu zuen erasoa hasi eta gutxira. Hainbat azpiegitura zibil eta militar txikitu eta dozenaka venezuelar hil zituzten bertan.
"Gerra kolonial honen helburua gure herriak libreki aukeratu duen gobernu errepublikanoa suntsitzea da, eta gure baliabideak, munduko petrolio erreserba handienak barne, arpilatuko dituen gobernu bat inposatzea", esan zion idatziz Venezuelak NBEn duen enbaxadore Samuel Moncadak Segurtasun Kontseiluari.
Bestalde, Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiaren bozeramaile batek esan du ekintza militarra "aurrekari arriskutsua" dela.
Donald Trump AEBko presidenteak berak larunbatean bertan baieztatu zuen soldadu estatubatuarrek "eskala handiko eraso arrakastatsua" egin zutela Venezuelan, eta Maduro eta Flores "harrapatu" eta herrialdetik atera zituztela.
Astelehen honetan eramango dituzte Maduro eta emaztea New Yorkeko auzitegi federal batera
New York Hegoaldeko Barrutiko Auzitegiko bozeramaile baten arabera, Alvin K. Hellerstein epaile federalaren aurrera eramango dituzte Manhattanen bihar, deklara dezaten, 12:00etan (17:00 GMT).
Delcy Rodriguezek presidente kargua hartzea babestu dute Venezuelako Indar Armatuek
Arratsaldean egindako agerraldian Vladimir Padrino Defentsa ministroak salatu du AEBko militarrek Maduroren segurtasun taldeko kide gehienak "odol hotzean" hil zituztela atzoko operazioan.
Delcy Rodriguez, Maduroren bigarrena, giltzarri izango da Venezuelaren etorkizun hurbilean
Nicolas Maduroren atxiloketaren ostean askok Maria Corina Machado edo Edmundo Gonzalez oposizioko kideek hartuko zutela boterea uste arren, Venezuelako Justizia Auzitegi Gorenak orain arte Venezuelako presidenteorde izan denari eman dio gidaritza, baita Trumpen Gobernuak ere.
Madurok Caracastik Brooklyngo espetxe federalera egindako bidea, iruditan
Nicolas Maduro AEBn dago atzotik. DEA Drogen Aurkako Agentziak New Yorken duen egoitzak zabaldutako irudietan, Madurok Caracastik Brooklyngo espetxe federaleraino egindako bidea ikus daiteke. Lehen gaua igaro du kartzelan.
Suitzako sutean hildako 40 lagunetatik 24 identifikatu dituzte; 16, azken orduetan
Ohar batean, Poliziak adierazi du Le Constellation tabernan gertatutako ezbeharrean hildako pertsonen gorpuak familien esku utzi dituztela identifikatu ostean.
'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' plataformak elkarretaratzea egingo du Maduro atxilotu izana ospatzeko
Plataformaren ustez, Venezuelako presidentea "sufrimendu handia eragin duen pertsona bat izan da", eta "itxaropena" piztu du AEBren operazioak.
Maduro New Yorkera eraman dute, segurtasun talde handi batek inguratuta
Nicolas Maduro Venezuelako presidentea eraman duen hegazkina larunbateko 23:00ak aldera lurreratu da New Yorken. Venezuelako presidentea FBI eta DEA inteligentzia eta drogen aurkako agentzietako agentez inguratuta eraman dute. Madurok eta Cilia Flores emazteak datozen egunetan deklaratuko dute AEBko auzitegi federal batean.
Chavismoaren oinordekoa zen Maduroren ibilbidea "eten" du Trumpek, 12 urtez agintean egon ondoren
2013aren hasieran, Maduroren ibilbide profesionala goitik behera aldatu zen, Venezuelako presidente bihurtu baitzen. Chavez martxoaren 5ean zendu zen, eta hauteskundeak deitu zituzten. Madurok botoen % 51 eskuratu zituen hauteskunde horietan, Henrique Capriles garaituta.
Nazioartearen erreakzioak AEBk Venezuelan egindako erasoaren aurrean
Errusiak "oinarririk gabeko aitzakiak baliatuta" egindako "eraso armatua" izan dela salatu du, Espainiak "deseskalatzea eta moderazioa" eskatu ditu, eta Frantziak Edmundo Gonzalez izatea presidente berria. Latinoamerikan muturreko iritziak eragin ditu AEBen operazioak.