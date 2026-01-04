Suitzako sutean hildako 40 lagunetatik 24 identifikatu dituzte; 16, azken orduetan
Ohar batean, Poliziak adierazi du Le Constellation tabernan gertatutako ezbeharrean hildako pertsonen gorpuak familien esku utzi dituztela identifikatu ostean.
Gabon zahar gauean Crans-Montana herrian izandako sutean hildako beste 16 pertsona identifikatu dituzte. Guztira, beraz, 40 hildakoetako 24 identifikatu jada.
Hain zuzen ere, 14 eta 31 urte bitarteko 14 suitzar, 16 urteko italiar bat, nazionalitate bikoitza (Italia eta Arabiar Emirerri Batuak) zuen 16 urteko bat, 18 urteko errumaniar bat, 39 urteko frantziar bat eta 18 urteko turkiar bat identifikatu dituzte.
Orotara, 24 pertsona identifikatu dituzte jada, Poliziaren arabera.
Madurok Caracastik Brooklyngo espetxe federalera egindako bidea, iruditan
Nicolas Maduro AEBn dago atzotik. DEA Drogen Aurkako Agentziak New Yorken duen egoitzak zabaldutako irudietan, Madurok Caracastik Brooklyngo espetxe federaleraino egindako bidea ikus daiteke. Lehen gaua igaro du kartzelan.
'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' plataformak elkarretaratzea egingo du Maduro atxilotu izana ospatzeko
Plataformaren ustez, Venezuelako presidentea "sufrimendu handia eragin duen pertsona bat izan da", eta "itxaropena" piztu du AEBren operazioak.
Madurok bihar deklaratu dezake New Yorkeko epaile federal baten aurrean
Venezuelako Gorenak Delcy Rodriguez jarri du haren ordezko gisa, baina Trumpek esan du AEBk zuzenduko duela herrialdea "trantsizio segurua, egokia eta zentzuzkoa egin arte".
Maduro New Yorkera eraman dute, segurtasun talde handi batek inguratuta
Nicolas Maduro Venezuelako presidentea eraman duen hegazkina larunbateko 23:00ak aldera lurreratu da New Yorken. Venezuelako presidentea FBI eta DEA inteligentzia eta drogen aurkako agentzietako agentez inguratuta eraman dute. Madurok eta Cilia Flores emazteak datozen egunetan deklaratuko dute AEBko auzitegi federal batean.
Chavismoaren oinordekoa zen Maduroren ibilbidea "eten" du Trumpek, 12 urtez agintean egon ondoren
2013aren hasieran, Maduroren ibilbide profesionala goitik behera aldatu zen, Venezuelako presidente bihurtu baitzen. Chavez martxoaren 5ean zendu zen, eta hauteskundeak deitu zituzten. Madurok botoen % 51 eskuratu zituen hauteskunde horietan, Henrique Capriles garaituta.
Nazioartearen erreakzioak AEBk Venezuelan egindako erasoaren aurrean
Errusiak "oinarririk gabeko aitzakiak baliatuta" egindako "eraso armatua" izan dela salatu du, Espainiak "deseskalatzea eta moderazioa" eskatu ditu, eta Frantziak Edmundo Gonzalez izatea presidente berria. Latinoamerikan muturreko iritziak eragin ditu AEBen operazioak.
Maduro berehala askatzeko eskatu du Delcy Rodriguezek, eta Venezuelako presidente bakarra dela ziurtatu du
Venezuelako zilegizko presidente bakarra Nicolas Maduro dela esan du larunbatean Venezuelako presidenteorde exekutiboak, AEBko militarrek hura atxilotu ostean.
Venezolar asko kalera atera dira Caracas hiriburuan, Maduro aske utzi dezatela eskatzeko
Maduro aske utzi eta Venezuelara itzuli dezatela eskatuz, kalera atera dira egun argiz ehunka venezuelar Caracas hiriburuan. Venezuelako Gobernuaren egoitza den Miraflores jauregiaren alboan egin dute elkarretaratze jendetsuena.
Machadoren hitzetan, "iritsi da askatasunaren ordua Venezuelarentzat"
"Madurok irteera negoziatu bat onartzeari uko egin ostean, AEBko Gobernuak legea betearazteko promesa bete du. Herriaren subiranotasuna eta subiranotasun nazionala gure herrialdean nagusi izateko ordua da", nabarmendu du.