Suitzako sutean hildako 40 lagunetatik 24 identifikatu dituzte; 16, azken orduetan

Ohar batean, Poliziak adierazi du Le Constellation tabernan gertatutako ezbeharrean hildako pertsonen gorpuak familien esku utzi dituztela identifikatu ostean.

CRANS-MONTANA (Switzerland), 01/01/2026.- Police officers stand near the site where a fire broke out at Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to regional media, the incident caused several deaths and injuries, while the exact cause of the blaze was not immediately known, Swiss cantonal police said. (Suiza) EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

Sutea piztu zen lokalean ikertzen jarraitzen dute oraindik. Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gabon zahar gauean Crans-Montana herrian izandako sutean hildako beste 16 pertsona identifikatu dituzte. Guztira, beraz, 40 hildakoetako 24 identifikatu jada.

Poliziak ohar baten bidez esan du Le Constellation tabernan gertatutako ezbeharrean hildako pertsonen gorpuak familien esku utzi dituztela identifikatu ostean.

Hain zuzen ere, 14 eta 31 urte bitarteko 14 suitzar, 16 urteko italiar bat, nazionalitate bikoitza (Italia eta Arabiar Emirerri Batuak) zuen 16 urteko bat, 18 urteko errumaniar bat, 39 urteko frantziar bat eta 18 urteko turkiar bat identifikatu dituzte.

Orotara, 24 pertsona identifikatu dituzte jada, Poliziaren arabera.

Suitza Munduko albisteak Suteak

