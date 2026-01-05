Venezuelak baieztatu du Kubako 32 borrokalari hil zirela AEBren erasoan
Venezuelako Gobernuak omenaldia egin die hildakoei, eta Kubak dolu nazionaleko bi egun ezarri ditu, Nicolas Maduroren bahiketarekin amaitu zen operazio militarraren ondoren.
Venezuelako Gobernuak baieztatu du 32 borrokalari kubatar hil direla Nicolas Maduro presidentea eta Cilia Flores emaztea bahitzeko AEBk egindako eraso militarrean.
Igande gauean, Yvan Gil Venezuelako kantzilerrak zabaldutako ohar batean, Exekutiboak esan du hildako kubatarrak "babes eta defentsa instituzionaleko lanak" egiten ari zirela bi herrialdeen arteko lankidetzaren esparruan, eta "euren bizitza eman" dutela "euren eginbeharra betez".
Bestalde, Miguel Diaz-Canel Kubako presidenteak baieztatu du hildakoak Indar Armatu Iraultzaileekin eta Barne Ministerioarekin eta Inteligentzia zerbitzuekin lotuta zeudela. Dirudienez, borrokalariak Venezuelan ziren herrialdeko agintariek eskatuta.
Horrenbestez, Diaz-Canelek dolu nazionaleko bi egun ezarri ditu, astelehen goizetik hasita. Horrekin batera, Kubako bandera haga erdian jartzea agindu du herrialde osoan.
Bi herrialdeek omenaldia egin diete hildako borrokalariei.
80 hildako
Ameriketako Estatu Batuek pasa den larunbatean Venezuelan egindako operazioan 80 pertsona hil zituztela azpimarratu du The New York Times egunkariak, Venezuelako iturriak aipatuz.
AEBko funtzionarioen arabera, hainbat soldadu estatubatuar zauritu ziren, baina Trumpek ez du zaurituen kopuruari buruzko informaziorik eman nahi izan.
Zortzi hilabeterainoko kartzela-zigorra ezarri diete hamar laguni, Brigitte Macroni ziberjazarpena egiteagatik
Parisko auzitegiak baldintzapeko zigorrak, isunak eta hauteskundeetarako gaitasungabetzea ezarri ditu. Epaileek frogatutzat jo dute mezu maltzurrak eta buloak nahita zabaldu zituztela, besteak beste, Brigitte Macron gizon jaio zela.
Txinak Maduro "berehala" askatzea eskatu du eta nazioarteko zuzenbidea urratzea leporatu die AEBei
Txinako Atzerri Ministerioko bozeramaileak ohartarazi duenez, Washingtonek indarra erabiltzea arriskutsua da Latinoamerikako eta Karibeko bakearentzat eta egonkortasunarentzat.
Horrela prestatu zuen AEBk Maduro atxilotzeko "erabateko konponbidea" operazioa
Donald Trumpek AEBren historia militarraren "eraso zehatzenetako bat" bezala deskribatu duen operazioaren xehetasun batzuk eman ditu. Ameriketako Estatu Batuetako Armadak hilabeteak zeramatzan Nicolas Maduro eta bere emaztea harrapatzeko erasoa planifikatzen.
AEBk Groenlandia "behar" duela azpimarratu du Trumpek, segurtasun arrazoiengatik
"Groenlandia behar dugu segurtasun nazionalagatik. Une honetan oso leku estrategikoa da, Errusiako eta Txinako ontziz betea", azpimarratu du Donald Trumpek Air Force One hegazkinean egindako adierazpenetan.
Delcy Rodriguezek elkarrizketarako deia egin du, eta Trumpek Venezuelako petrolioa eta baliabideak "erabat kontrolatzea" eskatu du
Rodriguezek Washingtonekin negoziatzearen alde egin du berriro ere. AEBko presidenteak, ordea, adierazi du Venezuelako Gobernua Amerikako Estatu Batuen "ardurapean" dagoela.
AEBk Venezuelan egindako erasoa izango du hizpide gaur NBEko Segurtasun Kontseiluak
Kolonbiak bultzatu du premiazko bilera horren deialdia, eta Errusiak eta Txinak ofizialki babestu dute proposamena. Bakeari eta nazioarteko segurtasunari egindako mehatxuei buruzko eztabaida gisa sailkatu dute 10:00etan (15:00ak GMT) hasiko den hitzordua.
Gaur eramango dituzte Maduro eta emaztea New Yorkeko auzitegi federal batera
New York Hegoaldeko Barrutiko Auzitegiko bozeramaile baten arabera, Alvin K. Hellerstein epaile federalaren aurrera eramango dituzte Manhattanen, deklara dezaten, 12:00etan (17:00 GMT).
Delcy Rodriguezek presidente kargua hartzea babestu dute Venezuelako Indar Armatuek
Arratsaldean egindako agerraldian Vladimir Padrino Defentsa ministroak salatu du AEBko militarrek Maduroren segurtasun taldeko kide gehienak "odol hotzean" hil zituztela atzoko operazioan.