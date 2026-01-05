Kuba
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Venezuelak baieztatu du Kubako 32 borrokalari hil zirela AEBren erasoan

Venezuelako Gobernuak omenaldia egin die hildakoei, eta Kubak dolu nazionaleko bi egun ezarri ditu, Nicolas Maduroren bahiketarekin amaitu zen operazio militarraren ondoren.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel
Kubako presidentea, Miguel Diaz-Canel. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Venezuelako Gobernuak baieztatu du 32 borrokalari kubatar hil direla Nicolas Maduro presidentea eta Cilia Flores emaztea bahitzeko AEBk egindako eraso militarrean.

Igande gauean, Yvan Gil Venezuelako kantzilerrak zabaldutako ohar batean, Exekutiboak esan du hildako kubatarrak "babes eta defentsa instituzionaleko lanak" egiten ari zirela bi herrialdeen arteko lankidetzaren esparruan, eta "euren bizitza eman" dutela "euren eginbeharra betez".

Bestalde, Miguel Diaz-Canel Kubako presidenteak baieztatu du hildakoak Indar Armatu Iraultzaileekin eta Barne Ministerioarekin eta Inteligentzia zerbitzuekin lotuta zeudela. Dirudienez, borrokalariak Venezuelan ziren herrialdeko agintariek eskatuta.

Horrenbestez, Diaz-Canelek dolu nazionaleko bi egun ezarri ditu, astelehen goizetik hasita. Horrekin batera, Kubako bandera haga erdian jartzea agindu du herrialde osoan.

Bi herrialdeek omenaldia egin diete hildako borrokalariei.

80 hildako

Ameriketako Estatu Batuek pasa den larunbatean Venezuelan egindako operazioan 80 pertsona hil zituztela azpimarratu du The New York Times egunkariak, Venezuelako iturriak aipatuz.

AEBko funtzionarioen arabera, hainbat soldadu estatubatuar zauritu ziren, baina Trumpek ez du zaurituen kopuruari buruzko informaziorik eman nahi izan. 

Venezuelako hainbat hiritan izandako leherketen inguruko zuzeneko informazioa
Venezuela Nicolás Maduro Donald Trump Kuba Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X