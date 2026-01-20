ISRAEL-PALESTINA
Israel UNRWAk Jerusalem ekialdean dituen eraikinak suntsitzen hasi da

Israelgo Atzerri Ministerioak erasoa justifikatu du nabarmenduz "Israelgo Estatua Jerusalemgo Unrwa konplexuaren jabea" dela. Jonathan Fowler UNRWAko bozeramaileak, bere aldetik, azpimarratu du eraikin multzo hori "Nazio Batuen egoitza bat da".

EITB

Azken eguneratzea

Israelgo hondeamakinak astearte honetan hasi dira NBEren errefuxiatu palestinarrentzako agentziak (UNRWA) Jerusalem ekialdean duen gunea eraisten. Sheij Jarra auzoan kokatuta dago eraikin multzoa, eta duela hilabete batzuetatik hutsik zegoen, Israelek bere jarduerei betoa jarri ondotik.

Jonathan Fowler Unrwako bozeramaileak jakinarazi duenez, "07:00ak pasatxoan, Israelgo indarrak NBEren eremu horretan sartu dira, eta segurtasun langileak esparrutik ateratzera behartu dituzte", adierazi du. "Gune hau Nazio Batuen egoitza bat dela azpimarratu nahi dut", gaineratu du Fowlerrek.

Adierazi dutenez, UNRWAren hainbat instalazio suntsitu dituzte, eta Israelgo segurtasun indarren presentzia handia dago bertan une honetan. Ingurua hesituta dute, eta prentsari bertako sarrera eragozten diote.

Israelgo Atzerri Ministerioak, bere aldetik, ohar bidez adierazi duenez, "Israelgo Estatua da Jerusalemgo Unrwa konplexuaren jabea, eta bertan Israelgo Lurren Agintaritzak jarduten du gaur gaurkoz. 2025eko urtarrilean legedia onartu aurretik ere (erakunde horri betoa jarri zitzaion), UNRWA-Hamasek bertan behera utzi zituen bere operazioak ", esan du.

