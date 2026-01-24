Ukrainari buruzko hiru aldeko bilerak aurrera jarraituko du gaur Abu Dhabin
Errusiak berresten du ez dituela erasoak etengo lurralde gatazka konpondu arte, negoziazioetan oztopo nagusia hain zuzen ere.
Errusiak, Ukrainak eta AEBk Abu Dhabin (Arabiar Emirerri Batuak) egiten ari diren hiru aldeko negoziazioek jarraipena izango dute larunbat honetan, iturri ofizial batek TASS agentziari jakinarazi dionez.
"Kontsultak gaur amaitu dira. Bihar jarraituko dute ", esan zuen iturriak, eta "inork ez du atea itxi ", gaineratu zuen.
Dmitri Peskov Kremlineko bozeramaileak, bere aldetik, azpimarratu zuen lanak aurrera jarraitzen duela eta "orain oso garrantzitsua" dela "Anchoragen adostutako formula aplikatzea", hau da, 2025eko abuztuko goi-bileran Vladimir Putin eta Donald Trump Errusiako presidenteen artean adostutakoa betetzea.
Esan nahi du ez direla erasoak etengo lurraldetasun arazoa konpondu arte, eta Errusiarentzat irtenbidea ukrainar tropak Donbasetik beren borondatez alde egitea da.
Horri dagokionez, Hakan Fidan Turkiako Atzerri ministroak adierazi zuen "arazo guztiak, neurri handiagoan edo txikiagoan", konpondu direla, Donbasen izan ezik.
Bien bitartean, gutxienez pertsona bat hil eta beste lau zauritu dira larunbat goizaldean Errusiako Armadak Kieven, Ukrainako hiriburuan, egindako eraso masibo baten ondorioz, bertako agintariek jakitera eman dutenez.
"Orain arte hildako bat eta lau zauritu daudela jakin ahal izan dugu. Zaurituetako hiru ospitaleratu egin dituzte. Hiriburuaren ezkerraldean berokuntza eta ur hornidura etenaldiak daude", adierazi du Vitali Klitxko Kieveko alkateak Telegram bidez zabaldutako mezu batean.
Errusiak, AEBk eta Ukrainak segurtasunari buruzko hiru aldeko lehen bilera egingo dute gaur Abu Dabin
Bilera gaur goizaldean adostu dute Moskun, AEBk eta Errusiak. Aurreratutako informazioaren arabera, bileraren ardatz nagusia Donbasen banaketa izango da.
EBk "erabateko babesa" berretsi die Danimarkari eta Groenlandiari, Trumpen mehatxuen aurrean
Europako Kontseiluko presidenteak "positibotzat" jo du Trumpek, Groenlandiaren harira, Europako zortzi herrialderi ezarritako muga-zergak erretiratu egingo dituela iragarri izana. Gauzak horrela, EBren eta AEBren arteko merkataritza akordioan urratsak eman beharra aldarrikatu du.
Gazarako Bake Batzordea eratzeko akta sinatu du Trumpek Davosen
Hamasek "irmo" gaitzetsi du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa erakunde horretan sartu izana.
Trumpek esan du Zelenskirekin izan duen bilera "ona" izan dela
Donald Trump AEBko presidenteak Volodimir Zelenski Ukrainako buruzagiarekin Davosen egindako bilera amaitutakoan adierazi duenez, Ukrainako gerraren amaiera aztertzeko bilera "ona" izan da, eta bi aldeek bakea lortu nahi dutela esan du.
Defentsa gastua % 5era ez igotzeagatik "aprobetxategi" galanta izatea leporatu dio Trumpek Espainiari
"NATOren ia aliatu guztien konpromisoa dut Defentsara bideratzen duten gastua (BPGaren) % 5era igotzeko; guztiena, Espainiarena izan ezik... Ez dakit zer gertatzen den Espainiarekin", adierazi du Trumpek Davosen, Bake Batzordea eratzeko ekitaldian.
Trumpek berak sustatu duen Bake Batzordearen eratze-akta sinatu du
Davosko Foroaren (Suitza) auditorium nagusian egin da gaur goizean Bake Batzordea eratzeko ekitaldia. Hasiera batean, Gazarako bake plana ikuskatzeko sustatu du, baina orain beste gatazka batzuetara ere zabaldu nahi du.