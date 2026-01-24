GERRA UKRAINAN
Ukrainari buruzko hiru aldeko bilerak aurrera jarraituko du gaur Abu Dhabin

Errusiak berresten du ez dituela erasoak etengo lurralde gatazka konpondu arte, negoziazioetan oztopo nagusia hain zuzen ere.

ABU DHABI (United Arab Emirates), 23/01/2026.- A handout photo released by the UAE Presidential Court shows UAE President Mohamed bin Zayed Al Nahyan (C) meeting with Jared Kushner (L), Igor Kostyukov, Chief of the Main Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces (2-L), Rustem Umerov, Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine (2-R), and Steve Witkoff, the United States Special Envoy (R), during UAE-hosted trilateral talks between the United States, Russia and Ukraine at Al Shati Palace in Abu Dhabi, United Arab Emirates, 23 January 2026. (Rusia, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos) EFE/EPA/UAE Presidential Court /HANDOUT HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Hiru bilera Abu Dabin. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Errusiak, Ukrainak eta AEBk Abu Dhabin (Arabiar Emirerri Batuak) egiten ari diren hiru aldeko negoziazioek jarraipena izango dute larunbat honetan, iturri ofizial batek TASS agentziari jakinarazi dionez.

"Kontsultak gaur amaitu dira. Bihar jarraituko dute ", esan zuen iturriak, eta "inork ez du atea itxi ", gaineratu zuen.

Dmitri Peskov Kremlineko bozeramaileak, bere aldetik, azpimarratu zuen lanak aurrera jarraitzen duela eta "orain oso garrantzitsua" dela "Anchoragen adostutako formula aplikatzea", hau da, 2025eko abuztuko goi-bileran Vladimir Putin eta Donald Trump Errusiako presidenteen artean adostutakoa betetzea.

Esan nahi du ez direla erasoak etengo lurraldetasun arazoa konpondu arte, eta Errusiarentzat irtenbidea ukrainar tropak Donbasetik beren borondatez alde egitea da.

Horri dagokionez, Hakan Fidan Turkiako Atzerri ministroak adierazi zuen "arazo guztiak, neurri handiagoan edo txikiagoan", konpondu direla, Donbasen izan ezik.

Bien bitartean, gutxienez pertsona bat hil eta beste lau zauritu dira larunbat goizaldean Errusiako Armadak Kieven, Ukrainako hiriburuan, egindako eraso masibo baten ondorioz, bertako agintariek jakitera eman dutenez.

"Orain arte hildako bat eta lau zauritu daudela jakin ahal izan dugu. Zaurituetako hiru ospitaleratu egin dituzte. Hiriburuaren ezkerraldean berokuntza eta ur hornidura etenaldiak daude", adierazi du Vitali Klitxko Kieveko alkateak Telegram bidez zabaldutako mezu batean.

Errusia-Ukraina gerra Munduko albisteak

