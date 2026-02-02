"POTENTZIEN LEHIA HANDIA"

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Mikel Reparazek egungo egoera geopolitikoari buruz egindako dokumentala estreinatuko dute bihar Bilbon

EITBren nazioarteko arduradunak lehia geopolitikoaren eremu liskartsuenetan grabatutako bideoak ikusentzunezko lan batean bildu dituzte. Dokumentala BBK Aretoan izango da ikusgai, eta ondoren, sosaldia antolatu dute. 

Dokumentalaren estreinaldia eta solasaldia iragartzeko kartela. EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Urtarrilaren 20an urtebete egin berri da Donald Trump AEBko presidentetzara itzuli zela. Horrek irauli egin du munduko egoera eta lehia geopolitikoa, eta mugimendu handiak izan dira Ekialde Hurbileko eta Ukrainako gatazken inguruan, baita berriki Venezuelan eta Groenlandian ere. Estatu Batuetako presidenteak Artikoko uhartearen kontrola bereganatzeko egindako mehatxuei arretaz begiratuta, EITBk Potentzien lehia handia / El Gran Tablero Mundial dokumentala sortu du. Mikel Reparaz EITBren nazioarteko arduradunaren eskutik, lanak aztertu egiten du baliabide eta influentzia-eremuak kontrolatzeko munduko bi potentzia nagusien arteko lehia (AEB eta Txina buru duten blokeen arteko lehia, alegia). Panamako Kanala, Ormuzko itsasartea, Txinako itsasoa eta Pazifikoko irlak izan dira Reparazek bisitatutako tokietako batzuk; eta baita Groenlandia bera ere, denek bilatzen duten altxorraren kutxa.

Dokumental berri honen estreinaldia dela-eta, EITBk solasaldi berezia antolatu du, Mikel Reparazen beraren eskutik, asteartean, otsailak 3, Bilboko Sala BBK aretoan. Egungo egoera geopolitikoaren gakoak eta mundu mailan erronka handiak ulertzeko elkarrizketa irekia izango da, EITBko Nazioarteko arduradunak gidatuta. Alboan izango ditu Borja Macías Zientzia Politikoetako doktorea eta Natale Serón Nazioarteko Zuzenbide Publikoko eta Europar Batasuneko Zuzenbideko doktorea. Sarrera doakoa da, baina aldez aurretik izena eman beharko da hemen.

50 minutuko ikus-entzunezko lanaren proiekzioarekin abiatuko da ekitaldia 18:30ean; eta, ondoren, egingo da solasaldia.

Donald Trump Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X