Nola gauzatuko du Israelek Zisjordaniako lurren erregistroa?
Jerusalem Ekialdean prozesu bera hasi zenetik, eraginpeko lurren % 1 baino ez da palestinarren izenean erregistratu.
Israelgo Gobernuak are gehiago estutuko du Palestina, Zisjordaniako lurren erregistroaren bidez. Prozesu hori 1967tik zegoen geldirik, eta orain Israelek Palestinarren lurrak estatuaren jabetzako lur gisa erregistratuko ditu okupatutako eremu horretan.
Erregistro horren bidez, lursailen jabetza behin betiko zehazten da Estatuarekiko. Israelek prozedura horiek eten zituen 1967an, Agindu militar baten bidez, Sei Eguneko Gerran Zisjordania okupatu zuenean. Izan ere, nazioarteko zuzenbidearen arabera, potentzia okupatzaile gisa ezin du bere subiranotasuna egikaritu —lurrak esleitzea, esaterako— okupatutako eremuan.
Orain, ordea, Israelgo Gobernuak onartu du prozesua berriz abiaraztea eta Zisjordanian aplikatzea, nazioarteko zuzenbidea urratuz eta NBEren zein Nazioarteko Justizia Gortearen azken ebazpenen aurka eginez.
Jerusalem Ekialdeko aurrekaria
Gerta daitekeenaren aurrekari argia da Jerusalem ekialdean azken urteotan gertatutakoa. Israelek 1967tik okupatu eta 1980an anexionatu zuen eremuan, eta 2018an ezarri zuen eremu horretako lurren erregistroa.
Ordutik, prozesuaren eraginpeko lurren % 1 baino ez da palestinarren izenean erregistratu, Bimkom gobernuz kanpoko erakundearen arabera. Israelgo lurralde-antolamendu eta etxebizitza arloko giza eskubideen defentsan espezializatutako erakundea da Bimkom, eta oso kritiko azaldu da.
Neurria Zisjordaniako C eremuan aplikatuko da, lurralde osoaren % 60 hartzen duena. Bertan 185.000 eta 300.000 palestinar artean bizi dira, B'Tselem gobernuz kanpoko erakundearen arabera. Halaber, inguru horretan 325.500 kolono israeldar baino gehiago bizi dira, 225 asentamendu edo aurreragune baino gehiagotan banatuta.
