Adimen artifizialaren gobernantza eztabaidagai Indian: Silicon Valleyeko erraldoiak eta nazioarteko agintariak New Delhin bildu dira
Sam Altman (OpenAI), Sundar Pichai (Google) eta Jensen Huang (Nvidia) lider teknologikoak batu dira goi-bileran.
Silicon Valleyko arduradun nagusiak eta nazioarteko hogei bat agintari New Delhin bildu dira egunotan, 2026ko Adimen Artifizialaren (AA) Inpaktuari buruzko Goi-bileran, AI Impact Summit 2026 delakoan. Helburua da algoritmoen etorkizuneko gobernantza diseinatzea. Hitzorduari begira, sektoreko erraldoiek dagoeneko 68.000 milioi dolarrerainoko inbertsio asmoak aurreratu dituzte.
Besteak beste, Sam Altman (OpenAI), Sundar Pichai (Google) edota Jensen Huang (Nvidia) batu dira bertan. Eta haiekin batera Emmanuel Macron, Pedro Sánchez eta Luiz Inacio Lula da Silva agintariek ere parte hartuko dute osoko bilkuran.
Bost eguneko agendaren bueltan bilduta, munduko liderrek eta teknologia-buruek eztabaidatuko dute automatizazioaren eta segurtasun digitalaren ondoriozko lan-desplazamendua bezalako erronka kritikoen inguruan.
"Giza inklusioaren eta aurrerapenaren printzipioak"
Antolatzaileen arabera, gainera, "bide orri alternatibo bat" aurkeztuko dute, "Europan eta Estatu Batuetan nagusi den arrisku existentzialaren kontakizunaren" aurrean, giza inklusioaren eta aurrerabidearen printzipioetan oinarritua.
Era berean, goi-bileraren helburua da AAren garapena nazio aberatsenen pribilegio izateari uztea, eta suspertzen ari diren ekonomientzat hazkuntza-motor irisgarri bihurtzea.
Inaugurazioaren esparruan, Indiak araudi aitzindari bat aurkeztu du, plataforma digitalak behartzen dituena deepfake edozein eduki ezabatzera hiru orduko epean, informazioaren osotasuna babesteko.
