Bruselak ikerketa abiatu du Sheinen aurka, diseinu "adiktiboa" duelakoan eta legez kanpoko produktuen salmentagatik

Europako Batzordearen ustez, Txinako plataformak ez du Europako araudia betetzen, ez delako gardena bere gomendio-sistemekin eta legez kanpoko artikuluak merkaturatzeko aukera ematen duelako, besteak beste, haurren sexu-abusurako materiala.

Agentziak | EITB

Europako Batzordeak iragarri du ikerketa formal bat irekiko duela Shein merkataritza elektronikoko plataformaren aurka. Haren aplikazioaren "diseinu adiktiboa" salatu dute eta legez kanpoko produktuen salmentarekin lotutako balizko arau-hausteak ikertuko ditu.

Bruselak aztertuko du ea konpainiak zerbitzu digitalen Europako araudia urratzen duen plataformaren erabilera konpultsiboa susta dezaketen mekanismoak erabiltzeagatik, baita edukiak eta produktuak gomendatzeko sistemetan gardentasunik ez izateagatik ere.

Era berean, Batzordeak legez kanpoko artikuluen balizko merkaturatzeai kertuko du. Artikulu horien artean haurren sexu-abusuko materiala aipatzen du, Erkidegoko legedian jasotako arau-hauste larrienetako bat.

