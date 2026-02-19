Ingalaterrako Charles III.a erregearen anaia, Andrew printze ohia, atxilotu dute
Andrew printze ohia, Karlos III.a erregearen anaia, atxilotu dute Erresuma Batuan, BBC Newsek jakitera eman duenez.
Informazio horren arabera, Yorkeko dukea atxilotu egin dute eginkizun publikoetan gaizki jokatu duelakoan, baina oraingoz ez dute xehetasun gehiagorik eman atxiloketaren inguruabarrei buruz, ezta ikerketaren irismenari buruz ere.
Albistea BBCk aurreratu du, baina ez du baieztapen ofizialik egin orain arte, eta datozen orduetan agintari britainiarrek kasuari buruzko informazio gehiago ematea espero da.
Hamarkada bat Epstein kasuarekin lotuta
Andrew Mountbatten-Windsori noblezia tituluak kendu zizkioten azaroan, printzearena barne. Bere anaia Karlos III.a erregeak Epstein kasuarekin zituen loturei buruzko informazio gehiago jaso zuenean gertatu zen hori.
Duela egun batzuk, eskandaluari buruzko informazio gehiago argitaratu ondoren, erregeak adierazi zuen prest zegoela Andreweren aurkako ikerketan laguntzeko, poliziak hala eskatuz gero.
Printze ohiak adingabeei ustez egindako abusuaren inguruko lehen albisteak 2015ean iritsi ziren. Virginia Giuffre estatubatuarrak Floridako auzitegi batean salatu zuenez, adingabea zenean sexu-harremanak izatera behartu zuten, Jeffrey Epstein AEBetako pedofilo milioidunak zuzentzen zuen sare baten barruan.
Eskandalua 2019an itzuli zen eta gaur egunera arte heldu da, magnatea espetxeratu eta bere buruaz beste egin ondoren. Andresek bizitza publikotik erretiratuko zuela iragarri zuen urte horretako azaroan.
Baina kasuak aurrera egin zuen, eta 2021ean, Giuffrek salaketa jarri zuen haren aurka, adingabea zenean abusuak egin zizkiola adieraziz.
