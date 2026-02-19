DELITUA

Andrew printzea atxilotu dute, Karlos III.a erregearen anaia, BBCren arabera

Erresuma Batuko kate publikoak jakitera eman duenez, atxiloketa ostegun honetan izan da Erresuma Batuan, funtzio publikoetan jokabide txarra izatea egotzita.
February 2, 2026, Windsor, Berkshire, UK: Windsor, UK. Andrew Mountbatten-Windsor is seen driving on The Long Walk in Windsor.
Andrew Mountbatten-Windsorrek gidatzen du Windsor-en. Argazkia: Europa Press
EITB

Andrew printzea, Carlos III.a erregearen anaia, atxilotu dute ostegun honetan Erresuma Batuan, BBC Newsek jakitera eman duenez.

Informazio horren arabera, Yorkeko dukea atxilotu egin dute eginkizun publikoetan gaizki jokatu duelakoan, baina oraingoz ez dute xehetasun gehiagorik eman atxiloketaren inguruabarrei buruz, ezta ikerketaren irismenari buruz ere.

Albistea BBCk aurreratu du, baina ez du baieztapen ofizialik egin orain arte, eta datozen orduetan agintari britainiarrek kasuari buruzko informazio gehiago ematea espero da.

