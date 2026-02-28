Irango erregimena “munduko segurtasunerako mehatxu larria” dela esan du EBk
Bruselak funtsezkoak ez diren langileak erretiratu ditu Ekialde Hurbiletik, eta alerta gorenean jarri du Itsaso Gorrian duen itsas misioa, eskualdeko eskaladaren aurrean.
Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen bonbardaketak egin ostean Kaja Kallas Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako goi ordezkariak larunbat honetan adierazi duenez, Irango erregimena “mehatxu larria da munduko segurtasunarentzat”.
Kallasen esanetan, Teheranen misil balistiko eta nuklearren programek, talde armatuei emandako babesarekin batera, arrisku globala dakarte, eta Ekialde Hurbileko azken gertakariak “arriskutsuak” direla erantsi du. Horren aurrean, EBko diplomaziarentzat funtsezkoak ez diren langile guztiak erretiratuko dituztela iragarri du, eta sare kontsularra Europako herritarren irteera errazteko lanean ari dela azpimarratu du.
EBk Iranen aurkako zigorrak mantentzen ditu eta arabiar kideekin koordinatzen ari da bide diplomatikoak aztertzeko
Horrez gain, Aspides europar itsas misioa alerta gorenean dago Itsaso Gorrian, itsas korridorearen segurtasuna bermatzeko. Europar Batasuneko diplomaziaren buruaren esanetan, Europar Batasunak Iranen kontrako zigorrak mantentzen ditu oraindik, bide diplomatikoak aztertzeko arabiar bazkideekin koordinatzen ari da, eta zibilen babesa eta Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioaren errespetua lehentasunezkoak direla azpimarratu du.
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentearen eta Antonio Costa Europako Kontseiluko presidentearen aburuz, “oso kezkagarria” da Iranen gertatutakoa, eta “ahalik eta moderazio handiena” eskatu die alderdi guztiei, zibilen segurtasuna eta nazioarteko zuzenbidearen errespetu osoa bermatzeko. Europar Batasuneko buruzagiak esan duenez, EBk harreman estua du oraindik bere bazkideekin, eta eskualdearen egonkortasunarekin duen konpromisoa berretsi du.
Von der Leyenek, gainera, segurtasun nuklearra zaintzearen garrantzia azpimarratu du, baita eskalada larriagotu dezakeen edo arma nuklearrak ez ugaltzeko erregimen globala ahuldu dezakeen ekintza oro saihestearen garrantzia ere.
