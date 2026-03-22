2026-KO UDAL HAUTESKUNDEAK

Sozialistek irabazi dute Parisen

Aurrerakoiek hiri garrantzitsuenetan agintzen jarraituko dute, eta Nizan eskuin muturrak irabazi du.

PARIS (France), 22/03/2026.- Emmanuel Gregoire, candidate for the Socialist Party (PS) and the left-wing coalition in the 2026 Paris municipal elections, celebrates after exit polls showed he was leading in the second round of the French municipal elections in Paris, France, 22 March 2026. (Elecciones, Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Emmanuel Gregoire sozialista izango da Parisko alkatea. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Emmanuel Gregoire sozialista izango da Parisko alkatea, botoen % 50 baino gehiago lortu ondoren, lehen inkesten arabera. Anne Hidalgoren gertuko kolaboratzaile ohiak, Frantziako hiriburuko gobernua sozialisten esku mantentzea lortu du, 25 urte baino gehiago iraun duen nagusitasuna luzatuz.

Bigarren itzulian, Sophia Chikirou Frantzia Intsumisoko hautagaiak berarekin ituna egiteari uko egin zion arren, Gregoirek botoen % 53,1 lortu ditu. Rachida Dati aurkari nagusia bigarren geratu da, % 38rekin, eta Chikirou hirugarren, % 8,9rekin.

Marseillan, Franck Allisio RNko hautagaiak ezin izan du Benoit Payan sozialista garaitu, eta Sebastien Delogu Frantzia Intsumisoko (LFI) ezker erradikalaren alkategaiaren erretiratzeaz baliatu da batez ere. Dirudienez, Payanek garaipen argia izan du botoen % 53 lortuta, eta Allisiok, berriz, % 41,5.

Eskuin muturrak Nizan irabazi du Marine Le Penen aliatu Eric Ciottiren garaipenarekin, Frantziako bosgarren hiri handienean. Ciottik botoen % 45 lortu ditu, eta Christian Estrosi alkate ohiak, berriz, botoen % 39,5.

Bestalde, Gregory Doucet alkate ekologistak Lyongo alkatetza mantentzea lortu du, Frantzian ezaguna den Jean-Michel Aulas gaindituta, 36 urtez Olympique Lyonnais (OL) futbol taldeko presidente izan dena, Ifopen lehen datuen arabera.

Inkesta gehienek martxoaren 15eko lehen itzulian alkatetza galduko zuela iragarri ondoren, Doucetek botoen % 54 lortu ditu azkenean, eta Frantziako hirugarren hiri garrantzitsuena mugimendu berdeari utzi dio.

