Italiako lau aireportuk hegazkinen erregai hornidura mugatu dute

Air BP Italia operadoreak hornidura murrizketak iragarri ditu Milan-Linateko, Boloniako, Veneziako eta Trevisoko aireportuetan, baina ez du argitu hornidura falta hori zerk eragin duen.

Agentziak | EITB

Italiako Milan-Linateko, Veneziako, Boloniako eta Trevisoko aireportuek murrizketak ezarriko dituzte apirilaren 9ra arte hegaldi komertzialetarako erregaien horniduran, Air BP Italia operadorearen "eskuragarritasun mugatua" dela eta.

Batez ere Jet A1 erregaiaren hornidurak eragin du egoera hori, eta hegazkin zibilek eta aireportu komertzialek eta hegazkin baseek erabiltzen dute gehien.

Airelineei ohartarazi dietenaren arabera, mugatu egin dute Air BP Italiari kontratu bidez lotutako operadoreentzako hornigaia.

Funtsezko zerbitzuen eraginkortasuna bermatzeko, lehentasun ordena ezarri dute, eta lehentasuna eman diete osasun hegaldiei, estatu hegaldiei eta hiru ordutik gorako ibilbidea egiten dutenei.

Gainerako merkataritza operadoreen hegazkinentzat 2.000 litroko muga jarri dute Venezia, Treviso eta Boloniako aireportuetan.

Veneziako aireportuaren kasuan, ohar teknikoak bidaltzen dizkiete pilotuei aurreko aireportutik erregai nahikoa har dezaten hurrengo hegaldirako ere.

Oraingoz, Air BP Italiak, Erresuma Batuko BPren filialak, ez du azaldu muga hori zergatik jartzen ari diren, eta badirudi logistika arazo puntualak izan daitezkeela erabaki horren eragileak.

