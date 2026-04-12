Inoizko parte hartze handiena espero da Orban eta Magyar lehian dituen hauteskundeetan
15:00etarako, Hungariako boto emaileen % 66k emana zuten botoa, herrialde horretako Hauteskunde Batzordeak bere webgunean argitaratutako datuen arabera. Duela lau urteko hauteskundeekin alderatuta, 13 puntu hazi da parte hartzea ordura arte.
Hungariako hauteskunde eguneko bi lehiakide nagusiek, Viktor Orban lehen ministroak eta Peter Magyar oposizioko buruak —garaipena lortzeko faboritoak dira biak—, eguerdirako eman dute botoa, itxura guztien arabera parte hartze markak hautsiko dituzten hauteskundeetan.
Budapesten, parte hartzea % 70 ingurukoa zen ordu horretarako; % 69,4koa, hain zuzen. Gergely Karacsony hiriburuko alkateak "historia egiteko aukera" nabarmendu du.
Magyarrek ere parte hartzearen garrantzia azpimarratu du; izan ere, "hauteskunde barruti batzuetan boto gutxi batzuek baldintzatuko dute emaitza", adierazi du bere boto papera hautetsontzian sartu ostean. Tisza (Hungariako oposizioko alderdi nagusia) nagusituko dela iragarri du: "Inork ez du benetan pentsatzen Tiszak galduko duenik, ezta Hungariak ere".
Orbanek ere eman du botoa, eta hauteskundeak galtzen baditu, Magyar zorionduko duela adierazi du, baina Fidesz alderdiari botoa emateko deia egin du, "aukerarik seguruena" dela iritzita. Azken orduetan, AEBko presidentearen seme zaharrenaren eta Amichai Chikli Israelgo Diasporarako ministroaren babes mezuak jaso ditu lehen ministroak.
Hungariarrak hasi dira botoa ematen herrialdearentzat eta EBrentzat oso garrantzitsuak izango diren hauteskundeetan
Viktor Orban egungo lehen ministroa eta Peter Magyar hautagai liberala, irabazteko faboritoa, jada joan dira botoa ematera.
Hungariak Orbanen aroa ixteko aukera izango du gaur
Peter Magyar liberalak (inkestetan faborito argia da) garaipen sendoa behar du lehen ministro ohiak 16 urteko agintaldian altxatutako egiturak aldatzeko.
