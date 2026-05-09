Laboristen gainbehera Ingalaterran, Eskozian eta Galesen, populisten eta independentisten garaipenekin
Ingalaterran, Nigel Farageren Reform UK alderdia nagusitu da iparraldean eta erdialdean. Eskozian, berriz, SNPren bosgarren agintaldia iristear geratu da, eta Galesen, Plaid Cymruk aurrekaririk gabeko garaipena lortu du.
Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroaren Alderdi Laboristak porrot izugarria jaso du ostegunean Ingalaterran egin ziren udal hauteskunde partzialetan; Ingalaterran, Reform UK eskuineko alderdi populistaren mesedetan; eta Eskozian eta Galesen, indar independentisten garaipenarekin.
Galesko Parlamenturako ("Senedd") boto guztiak zenbatuta, Plaid Cymru alderdi independentistak aurrekaririk gabeko garaipena lortu du, 96 eserlekutatik 43 eskuratuta, gehiengo absolututik seira, eta Reform UK 34 diputaturekin sartu da.
Duela 27 urte eskualdeko autogobernua ezarri zenetik laboristek agindu dute Galesen, baina azken bozetan 35 eserleku galdu dituzte, 9raino; kontserbadoreak, berriz, zazpira jaitsi dira, eta Alderdi Berdeak bi irabazi ditu.
Eluned Morgan Galesko Alderdi Laboristako buruak kargua utzi du porrotaren erantzukizuna bere gain hartuz.
Alderdi bozkatuena den aldetik, Plaid Cymruk gutxiengoan egongo den gobernu bat osatzeko aukera izango du, unean uneko babesekin edo koalizioan, baina datozen egunetan argituko da egoera.
Eskozian, itxura guztien arabera, Eskoziako Alderdi Nazionalak (SNP) elkarren segidako bosgarren agintaldia izango du, azken boladan bezala gehiengo osorik izango ez badu ere.
Edinburgoko Parlamentuko 129 eserlekuetatik 70 esleitu dira azken hauteskundeotan, eta independentistek 55 dituzte, liberal-demokratek 6 eta kontserbadoreek 4.
Anas Sarwarrek zuzendutako laboristak laugarren postura jaitsi dira Eskozian, nahiz eta 2024ko uztaileko hauteskunde orokorretan, Starmerrek irabazi zituenetan, babesa handitzea lortu zuen.
Bi nazio historiko horietan indar independentistek irabazi duten moduan, Ipar Irlandan Sinn Feinek irabazi zuen 2022an. Horrek esan nahi du Erresuma Batuaren historian lehen aldiz, independentisten esku daudela ingalaterra ez beste lurralde guztiak.
Populismoaren arrakasta Ingalaterran
Ingalaterrako udal hauteskundeetan ere, Starmerren Alderdi Laboristak gainbehera egin du, baita Kemi Badenochen kontserbadoreek ere.
Reform UK, Nigel Farage buru duen alderdia, nagusitu da Ingalaterra iparraldeko eta erdialdeko laboristen eta 'torien' gotorleku ziren lekuetan, eta orain arte ia babesik ez zuen Londresko barruti batzuetan nabarmentzen hasi da.
Ingalaterrako eta Galesko Alderdi Berde berrituak, Zack Polanski buruzagi berriarekin, babesa handitzea lortu du ezkerrerantz eginda, eta Erresuma Batuko hiriburuko bi barrutitako alkatetza eskuratu du.
Starmer, kolokan
Emaitza txarrak eta kide askoren presioa gero eta handiagoak izan arren, Keir Starmer buruzagi laboristak ziurtatu du ez duela dimitituko.
"Horrelako egunek ez dute ahultzen agindu nuen aldaketa lortzeko erabakia", esan du lehen ministroak, 2024ko uztaileko hauteskundeak gehiengo osoz irabazi zituenak.
"Datozen egunetan nahi duten eta merezi duten aldaketa lortzeko emango ditugun urratsak zehaztuko ditut", gaineratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Europar Batasuna, nazioartean ahots bakarraren bila
Gerra hain gertu dauden eta aliantzak aldatzen ari diren honetan, Europak bere ingurura begiratzen du baina baita bere barrura ere. Izan ere, munduan izango duen lekua besteen baitan baino gehiago, bere esku dagoelako.
Putinek eta Zelenskik su-etena adostu dute maiatzaren 9tik 11rako
Era berean, herrialde bakoitzak 1.000 preso askatuko ditu.
EBren berrarmatzea: Alemaniak Europako armadarik handiena izan nahi du
Europar Batasuna berrarmatzeko moduaz eztabaidatzen ari da, AEBk kontinentean duen presentzia militarra murrizteko mehatxua egin ostean. Ane Irazabal EITBk Berlinen duen korrespontsalak egoeraren gakoak aztertu ditu EITBk ekoitzitako “Europa norabide bila” erreportaje sortako atal honetan.
AEBk eta Iranek elkarri eraso egin dioten arren, su-etenak indarrean jarraitzen duela ziurtatu du Trumpek
AEBko presidentearen arabera, bere Administrazioak Iranekin "negoziatzen" jarraitzen du Ekialde Hurbileko gatazkari amaiera emango dion akordioa lortzeko. Iranek, bere aldetik, "garaipena laster" ospatuko duela iragarri du, eta, aldi berean, Ormuzko itsasartearen "jabetza" aldarrikatu du.
Su-etena urratuta, Israelek Libano bonbardatu eta gutxienez hiru pertsona hil ditu
Israelgo eta Libanoko ordezkariek bake elkarrizketen hirugarren txanda egingo dute Washingtonen (AEB) maiatzaren 14an eta 15ean, AEBko Estatu Departamentuko funtzionario batek ostegun honetan jakitera eman duenez.
Energia nuklearra, berriztagarriak… Europa norabide bila ari da, energia-mendekotasunari aurre egiteko
Energia-mendekotasuna da Europar Batasunak aurrean duen erronka nagusietako bat. Kontsumitzen duen energiaren % 57 kanpotik dator, eta % 43 baino ez da Europan ekoizten. Frantzian, energia nuklearraren auzia eztabaida handia sortzen ari da, eta iritzi kontrajarriak eragin ditu. EITB ekoitzitako "Europa norabide bila" erreportaje-sortak aztertu duen gaietako bat da.
"Europa norabide bila" erreportaje-sortak kontinentearen egoera aztertuko du, egungo agertoki geopolitiko nahasian
Aldaketak etengabe ari dira gertatzen taula geopolitikoan, eta Europa norabide bila dabil. Mikel Reparaz EITBko Nazioarteko arlo-buruak zuzendu duen erreportaje-sorta berriak Europak aurrean dituen erronkak aztertu ditu, egungo bidegurutze geopolitikoan. Gaurtik aurrera izango da ikusgai.
'MV Hondius' gurutzaontzian hantavirus agerraldiak izan duen bilakaera: lehen kasuetatik, kontaktuen jarraipenera
Munduko Osasun Erakundeak jakinarazi du geldialdietan gurutzaontzitik atera ziren bidaiarien eta haien kontaktuen jarraipena egingo duela. Dagoeneko jarri dira harremanetan geldialdi horiek egin ziren herrialdeetako agintariekin.
Iranen aurkako erasoaldia amaitu dela eta Ormuzko itsasartean fase berria abian dela iragarri du Marco Rubiok
Bestalde, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bertan behera utzi du Ormuzen blokeatuta dauden ontziei laguntza emateko Askatasuna proiektua. Horrez gain, Estatu Batuek Ormuzen nabigazioa eta segurtasuna bermatzeko ebazpena aurkeztuko du NBEko Segurtasun Kontseiluan.