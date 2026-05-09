Laboristen gainbehera Ingalaterran, Eskozian eta Galesen, populisten eta independentisten garaipenekin

Ingalaterran, Nigel Farageren Reform UK alderdia nagusitu da iparraldean eta erdialdean. Eskozian, berriz, SNPren bosgarren agintaldia iristear geratu da, eta Galesen, Plaid Cymruk aurrekaririk gabeko garaipena lortu du.

EDINBURGH (United Kingdom), 08/05/2026.- An election observer holds up a paper during the election count of the Scottish Parliamentary elections at the Royal Highland Centre in Edinburgh, Scotland, Britain, 08 May 2026. Voters went to the polls on 07 May to elect 129 members to the Scottish Parliament. (Elecciones, Reino Unido, Edimburgo) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN
Eskoziako hauteskundeak. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroaren Alderdi Laboristak porrot izugarria jaso du ostegunean Ingalaterran egin ziren udal hauteskunde partzialetan; Ingalaterran, Reform UK eskuineko alderdi populistaren mesedetan; eta Eskozian eta Galesen, indar independentisten garaipenarekin.

Galesko Parlamenturako ("Senedd") boto guztiak zenbatuta, Plaid Cymru alderdi independentistak aurrekaririk gabeko garaipena lortu du, 96 eserlekutatik 43 eskuratuta, gehiengo absolututik seira, eta Reform UK 34 diputaturekin sartu da.

Duela 27 urte eskualdeko autogobernua ezarri zenetik laboristek agindu dute Galesen, baina azken bozetan 35 eserleku galdu dituzte, 9raino; kontserbadoreak, berriz, zazpira jaitsi dira, eta Alderdi Berdeak bi irabazi ditu.

Eluned Morgan Galesko Alderdi Laboristako buruak kargua utzi du porrotaren erantzukizuna bere gain hartuz.

Alderdi bozkatuena den aldetik, Plaid Cymruk gutxiengoan egongo den gobernu bat osatzeko aukera izango du, unean uneko babesekin edo koalizioan, baina datozen egunetan argituko da egoera.

Eskozian, itxura guztien arabera, Eskoziako Alderdi Nazionalak (SNP) elkarren segidako bosgarren agintaldia izango du, azken boladan bezala gehiengo osorik izango ez badu ere.

Edinburgoko Parlamentuko 129 eserlekuetatik 70 esleitu dira azken hauteskundeotan, eta independentistek 55 dituzte, liberal-demokratek 6 eta kontserbadoreek 4.

Anas Sarwarrek zuzendutako laboristak laugarren postura jaitsi dira Eskozian, nahiz eta 2024ko uztaileko hauteskunde orokorretan, Starmerrek irabazi zituenetan, babesa handitzea lortu zuen.

Bi nazio historiko horietan indar independentistek irabazi duten moduan, Ipar Irlandan Sinn Feinek irabazi zuen 2022an. Horrek esan nahi du Erresuma Batuaren historian lehen aldiz, independentisten esku daudela ingalaterra ez beste lurralde guztiak.

Populismoaren arrakasta Ingalaterran

Ingalaterrako udal hauteskundeetan ere, Starmerren Alderdi Laboristak gainbehera egin du, baita Kemi Badenochen kontserbadoreek ere.

Reform UK, Nigel Farage buru duen alderdia, nagusitu da Ingalaterra iparraldeko eta erdialdeko laboristen eta 'torien' gotorleku ziren lekuetan, eta orain arte ia babesik ez zuen Londresko barruti batzuetan nabarmentzen hasi da.

Ingalaterrako eta Galesko Alderdi Berde berrituak, Zack Polanski buruzagi berriarekin,  babesa handitzea lortu du ezkerrerantz eginda, eta Erresuma Batuko hiriburuko bi barrutitako alkatetza eskuratu du.

Starmer, kolokan

Emaitza txarrak eta kide askoren presioa gero eta handiagoak izan arren, Keir Starmer buruzagi laboristak ziurtatu du ez duela dimitituko.

"Horrelako egunek ez dute ahultzen agindu nuen aldaketa lortzeko erabakia", esan du lehen ministroak, 2024ko uztaileko hauteskundeak gehiengo osoz irabazi zituenak.

"Datozen egunetan nahi duten eta merezi duten aldaketa lortzeko emango ditugun urratsak zehaztuko ditut", gaineratu du.

Energia nuklearra, berriztagarriak… Europa norabide bila ari da, energia-mendekotasunari aurre egiteko

Energia-mendekotasuna da Europar Batasunak aurrean duen erronka nagusietako bat. Kontsumitzen duen energiaren % 57 kanpotik dator, eta % 43 baino ez da Europan ekoizten. Frantzian, energia nuklearraren auzia eztabaida handia sortzen ari da, eta iritzi kontrajarriak eragin ditu. EITB ekoitzitako "Europa norabide bila" erreportaje-sortak aztertu duen gaietako bat da.

