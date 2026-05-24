Espainiako Enbaxadako negozio arduradunari deitu dio Israelek Ertzaintzaren jokabideaz jarduteko
Atzerri Ministerioko zuzendari politiko Yossi Amraniren hitzetan, "Espainiak bere ekintzaileak Israelera bidaltzen ditu, eta aldi berean espainiar agintariak indarrez ari dira flotillako ekintzaileei eraso egiten".
Israelgo Gobernuak Espainiak herrialde horretan duen Enbaxadako negozio arduraduna, Francisca Pedros, deitu du, Ertzaintzak flotillako ekintzaileen aurka izandako jokabideaz azalpenak eskatzeko. Halaber, espainiar agintariak kritikatu ditu "hipokritak" izatea egotzita, "gertakari horren inguruan ezer ez dutelako esan, baina Israelen ekintzak edozein aitzakiarekin gaitzesten dituztelako".
Larunbatean, lau pertsona atxilotu zituen Ertzaintzak, desobedientzia larria, erresistentzia eta agintarien aurkako atentatua egotzita, Loiun izandako istiluetan.
Horren harian, Israelgo Atzerri Ministroak ohar bat zabaldu du sare sozialetan, eta bertan Amranik iragarri duenez, azalpenak eskatuko dizkio Pedrosi. "Inork ez du espainiar agintarien indarkeria gaitzetsi, ez Gobernuko presidente Pedro Sanchezek, ezta ministro bakar batek ere; ordea, edozein aitzakia baliatzen dute Israelen ekintzak gaitzesteko", ohar horren arabera.
Bestalde, Amraniren hitzetan, Israelek askoz ere probokazio larriagoak jasan zituen flotillako ekintzaileen aldetik, eta, halere, "ez zuen halako indarkeriarik erabili".
Lau lagun atxilotu eta hainbat zauritu dituzte Flotillako euskal ekintzaileei egindako harreran izan diren istiluetan
Atxilotu guztiak aske utzi dituzte arratsaldean. Hainbat agentek borrak erabiliz kolpatu dituzte ekintzaileak, eta, horren aurrean, Ertzaintzak barne ikerketa abiatu du jazotakoa argitzeko.
Bertan behera geratu da Flotillako euskal aktibistei Loiun egin nahi zioten ongietorria, bi kide erietxean baitaude
Flotillaren ontzietan bidaiatu duten sei euskal herritarrak gaur ziren Euskal Herrira iristekoak. Horietako bi, ordea, Turkian daude ospitaleratuta, atxiloaldian jasandako indarkeriak eragindako lesioengatik, eta ez dira itzuli.