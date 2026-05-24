AEB - IRAN GATAZKA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Beste 33 ontzik zeharkatu dute Ormuz azken orduetan Iranen baimenarekin, 150 dira jada bost egunetan

Iran eta AEB eskualdeko nabigazioa arinduko lukeen bake akordio batera hurbiltzen ari omen diren honetan, Irango Indar Armatuek adierazi dute eurek arduratuko direla Persiar golkoaren eta Ormuzko itsasartearen segurtasunaz, “eskualdeko eta munduko ordena berri” baten pean eta “atzerritarren presentziarik gabe”.

 

buque estadounidense en el estrecho de Ormuz
Buque estadounidense en el estrecho de Ormuz. Foto: EuropaPress
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Irango Guardia Iraultzaileak jakitera eman duenez, 33 ontzi komertzialek (petrolio-ontziak eta edukiontzi-ontziek barne) zeharkatu dute Ormuzko itsasartea azken 24 orduetan, Iranen ikuskaritzapean eta babespean. Beraz, 150 ontzik gurutzatu dute pasabidea asteazkenetik.

Guardia Iraultzaileak ziurtatu du, gainera, itsas pasabide estrategikoaren gaineko “kontrol adimentsua” duela. Kontuan izan behar da gerra aurretik munduko petrolioaren eta gasaren % 20 inguru ibiltzen zela bertatik.

33 ontzi horiek igarota, 150 dira jada Iranen baimenarekin, itsas pasabide estrategikoa zeharkatzea lortu duten ontziak azken bost egunetan.

Iranek itsas trafikoa partzialki mugatuta mantentzen du Estatu Batuek eta Israelek otsailaren 28an erasoaldia hasi zutenetik, eta Washingtonek, bere aldetik,  Irango portuak eta ontziak setiatuta ditu apirilaren erdialdetik.

Teheran eta Washington eskualdeko nabigazioa arinduko lukeen bake akordio batera hurbiltzen ari omen diren honetan, Irango Indar Armatuek adierazi dute eurek arduratuko direla Persiar golkoaren eta Ormuzko itsasartearen segurtasunaz, “eskualdeko eta munduko ordena berri” baten pean eta “atzerritarren presentziarik gabe”.

Guardia Iraultzailearekin lotutako Tasnim agentziaren arabera, elkar ulertzeko memorandumak jasoko luke gerra aurretik Ormuzko itsasartetik zegoen itsasontzien joan-etorri bolumena berreskuratzea, baina Iranen kontrolpean.

Trumpek esan du akordioaren "azken xehetasunak" negoziatzen ari direla Iranekin, eta laster iragarriko dutela
Iran Ameriketako Estatu Batuak Petrolio Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X