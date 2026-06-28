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AEBk berriro bonbardatu du Iran, eta tentsioak gora egin du Ekialde Hurbilean

Ekainaren 17an Elkar Ulertzeko Memoranduma sinatu ostean izan diren erasoek negoziazioak oztopatu dituzte berriro. Horren aurrean, Trumpek ekintza militarrak areagotzeko eta "hasitako lana amaitzeko" mehatxua egin du.

US President Donald Trump in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 26 June 2026. Trump is speaking on the report released by the White House Religious Liberty Commission, which was established by executive order last year.
Donald Trump. Argazkia: EFE.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AEBk berriro bonbardatu du Iran. Erasoaldia ekainaren 17an hitzartutako memorandumari emandako beste kolpe bat da, eta Ekialde Hurbileko krisia areagotu du. Horren aurrean, Donald Trumpek ekintza militarrak gauzatzeko eta "hasitako lana amaitzeko" mehatxua egin dio Teherani.

AEBko presidentearen arabera, Iranek su-etena errespetatzeko aukera galdu zuen ostiralean, droneak erabiliz petrolio-ontzi bati eraso eginez akordioa hautsi baitzuen. Iranek, bere aldetik, memoranduma urratu izana leporatu dio AEBri, eta bere erasoak "bidezko defentsa" gisa defendatu ditu.

Erasoen ostean, Donald Trumpek Teherani egotzi dio akordioa haustearen erantzukizuna, eta ohartarazi du beste kanpaina militar bat abia dezakeela. Horren hitzetan, Teheranek erasoak egiten jarraitzen badu, AEBk "hasitako lana amaituko du" eta Irango Islamiar Errepublikak "existitzeari utziko dio".

Hori ikusita, ekainaren 17an bi herrialdeek adostutakoa (erasoen etenaldia eta nabigazio librea Ormuzko itsasartean) kolokan dago. Horrek ziurgabetasuna areagotzen du Irango programa nuklearraren inguruan, eta eskualdean egonkortasuna lortzeko itxaropena aldentzen du.

Iranek NBEra jo du

AEBk Irango hegoaldean azken bonbardaketak egin ostean, Teheranek gaur salatu du AEBk urratu egin duela bi herrialdeen arteko memoranduma. Eraso horiek akordioa eta Nazio Batuen Gutuna urratu dutela adierazi, eta NBEren esku-hartzea eskatu du.

Bestalde, Irango Gobernuak esan du bere lurraldearen aurkako edozein erasori erantzun militarra emango diola, eta Irango subiranotasuna defendatuko dutela berretsi du.

AEBek Iran bonbardatu dute, Iranek Ormuzeko itsasartean egindako erasoaren ostean
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