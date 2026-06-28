Itxaropena Venezuelan: haurtxo bat erreskatatu dute hondakinen artetik
Erreskate taldeek haurtxo bat eta horren ama bizirik atera dituzte Venezuelan lurrikarek utzitako hondakinen artetik. Azken datuen arabera, 1.000 hildako baino gehiago zenbatu dituzte dagoeneko. NBEren esanetan, 50.000 pertsona daude desagertuta, eta bi euskal herritar daude horien artean.
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Erreskate taldeentzat erlojupeko lasterketa Venezuelan
Herrialdea astindu duten lurrikarak izan ostean, mundu osoko salbamendu- eta erreskate-taldeek lanean jarraitzen dute, atsedenik gabe, hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonen bila.
Europar Batasunak 5 milioi euro bidali ditu Venezuelara
Hainbat estatu kidek erreskate taldeak, suhiltzaileak eta medikuak bidali dituzte, eta Copernicus satelite sistema larrialdietako taldeei laguntzeko eskaini dute.
AEBk berriro bonbardatu du Iran, eta tentsioak gora egin du Ekialde Hurbilean
Ekainaren 17an Elkar Ulertzeko Memoranduma sinatu ostean izan diren erasoek negoziazioak oztopatu dituzte berriro. Horren aurrean, Trumpek ekintza militarrak areagotzeko eta "hasitako lana amaitzeko" mehatxua egin du.
4,8 graduko lurrikara batek Venezuelako kostaldea astindu du
Itsasoan izan du epizentroa, Caracastik gertu, eta Aragua estatuan sentitu dute gehien, baina dardarak ez du kalte materialik eragin.
Venezuelan desagertutako euskal jatorriko bi herritarren senideek ez dute itxaropena galdu
Roxana Mendes Venezuelan desagertutako Jon Sustacha euskal ingeniariaren emazteak ordu kritiko hauetan desesperazioa sentitzen ari diren esan du. Egoera biziki zaila izan arren, senideek ez dute desagertutako pertsonak bizirik topatzeko esperantza galtzen. Jon Sustacha bilbotarra eta Maria del Coro donostiarra dira desagertuta dauden bi euskal herritarrak.
Dagoeneko 1.430 pertsona hil dira Venezuelako lurrikaretan
Erreskate taldeek lanean jarraitzen dute, atsedenik gabe, hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonak bilatzeko, oraindik bizirik egon daitezkeelakoan.
Honela geratu da Venezuela lurrikaren ondorioz
Venezuelak bere historiako hondamendi natural handienetakoa jasan zuen asteazkenean. Kaosa areagotu da hainbat hiritan, eta kalte oso handiak eragin ditu; batez ere, La Guairan. Horrela geratu da Venezuela airetik ikusita.
Lurrikarek eragindako kaosa areagotu egin da La Guairan
La Guairako errepideak blokeatuta daude, eta, hori dela eta, sarbideak mugatzea erabaki du Venezuelako Gobernuak. Dena galdu ostean, kalean, kanpamentu inprobisatuetan ari dira bizirauten, senideekin komunikatu ezinik. Une honetan, premiazkoa da La Guairara iristeko bideak libre uztea, laguntza bertara irits dadin.
Erlojuaren aurka ari dira Venezuelan, lurrikarak izan ostean bizirik egon daitezkeenak erreskatatzeko
Nazioarteko lehen laguntza-taldeak eta baliabide logistikoak iristen eta zabaltzen hasi dira. Bitartean, hildakoen eta zaurituen kopuruak gora egiten jarraitzen du etengabe: azken datuen arabera, 1.000 inguru dira hildakoak eta 3.360 baino gehiago dira zauritutakoak.