Lurrikara Venezuelan
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Itxaropena Venezuelan: haurtxo bat erreskatatu dute hondakinen artetik

Iragarkia
¡Milagro en Venezuela! Un bebé es rescatado de entre los escombros del terremoto Equipos de rescate y bomberos han conseguido sacar con vida a un bebé y a su madre de los escombros de Venezuela Las imágenes muestran un amplio dispositivo, que seguirá trabajando sobre el terreno Mientras tanto, el país valora todavía los daños del triple sismo que ha dejado más de 1000 muertos y graves daños materiales Por su parte, la ONU ha cifrado en más de 50 000 el número de desaparecidos, entre los que se encuentran dos vascos
18:00 - 20:00
Erreskate lanak Venezuelan. Bideotik ateratako irudia.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Erreskate taldeek haurtxo bat eta horren ama bizirik atera dituzte Venezuelan lurrikarek utzitako hondakinen artetik. Azken datuen arabera, 1.000 hildako baino gehiago zenbatu dituzte dagoeneko. NBEren esanetan, 50.000 pertsona daude desagertuta, eta bi euskal herritar daude horien artean.

Bilaketa lanek ez dute etenik Venezuelan La Guairan izandako lurrikararen hondakinen artean
Venezuela Lurrikarak Hondamendi naturalak Munduko albisteak

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