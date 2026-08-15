Migrazio-krisia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ceutara iristeko ehunka migratzaileren saiakera zapuztu duela esan du Marokok

Marokoko segurtasun-indarrek migratzaileak sakabanatu dituztela diote; gehienak Saharaz hegoaldekoak ziren, eta Castillejoseko inguru menditsu batean zeuden ezkutatuta.

Fnideq (Morocco), 14/08/2026.- Police establish a checkpoint at the entrances to the Bab Sebta border crossing to prohibit access to Ceuta, in Fnideq, Morocco, 14 August 2026. Only individuals with authorization to enter the Spanish enclave of Ceuta are allowed to pass through. These measures are being implemented as the Ministry of the Interior reported detecting anonymous calls on social media urging a mass illegal crossing into Ceuta and Melilla on 15 August. (Marruecos) EFE/EPA/JALAL MORCHIDI
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Marokoko segurtasun-indarrek Ceutara modu irregularrean sartzen saiatu diren ehunka migratzaileren saiakera zapuztu dutela adierazi dute larunbat honetan. Gehienak Saharaz hegoaldekoak ziren, eta Fnideqeko (Castillejos gaztelaniaz) kanpoaldean zeuden ezkutatuta, Espainiako hiri autonomoaren mugatik gertu.

Marokoko Segurtasuneko iturriek EFE albiste-agentziari azaldu diotenez, gertakaria Castillejoseko kanpoaldeko eta Ceutaren hego-mendebaldeko eremu menditsu batean jazo da.

Iturri berberen arabera, Marokoko agenteek migratzaileak sakabanatu dituzte, eta eremuan jarraitzen dute.

Maroko Migrazioa Espainia Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

(Foto de ARCHIVO) Una madre elefante aleja a su cría del peligro en el norte de Kenia. REMITIDA / HANDOUT por GEORGE WITTEMYER/COLORADO STATE UNIVERSITY Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/11/2024
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

20 elefanteren heriotza misteriotsuak alarma piztu du Kenyan

Amboseli parke nazionalean, Kenyako turismo-gune nagusietako batean, gutxienez 20 elefanteren heriotza zerk eragin duen ikertzen ari dira. Animaliek sintoma berberak dituzte: paralisia, ibiltzeko zailtasunak eta arnasa hartzeko arazoak. Fauna basatiak garrantzia handia du bertako ekonomian, eta kezka gero eta handiagoa da. Albaitariek, zientzialariek eta agintariek ikertzen jarraitzen dute heriotza horiek zerk eragin dituen argitzeko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X