Ceutara iristeko ehunka migratzaileren saiakera zapuztu duela esan du Marokok
Marokoko segurtasun-indarrek migratzaileak sakabanatu dituztela diote; gehienak Saharaz hegoaldekoak ziren, eta Castillejoseko inguru menditsu batean zeuden ezkutatuta.
Marokoko segurtasun-indarrek Ceutara modu irregularrean sartzen saiatu diren ehunka migratzaileren saiakera zapuztu dutela adierazi dute larunbat honetan. Gehienak Saharaz hegoaldekoak ziren, eta Fnideqeko (Castillejos gaztelaniaz) kanpoaldean zeuden ezkutatuta, Espainiako hiri autonomoaren mugatik gertu.
Marokoko Segurtasuneko iturriek EFE albiste-agentziari azaldu diotenez, gertakaria Castillejoseko kanpoaldeko eta Ceutaren hego-mendebaldeko eremu menditsu batean jazo da.
Iturri berberen arabera, Marokoko agenteek migratzaileak sakabanatu dituzte, eta eremuan jarraitzen dute.
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