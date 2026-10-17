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Istiluak eta dozenaka atxilotu Parisen eta Frantziako beste hiri batzuetan izandako protestetan
Bizitzaren garestitasuna, erregaien prezioaren igoera eta ikasleen hezkuntza aldarrikapenak biltzen dituzte protestek. Mobilizazioak exekutiboarentzat ahultasun politikoa dagoen testuinguru batean jazo dira, 2027ko presidentetzarako hauteskundeen atarian.
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