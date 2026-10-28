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Serbiako telebista publikoak barkamena eskatu du Vucicen agintaldian informazio manipulatua emateagatik

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Serbiako presidente karguan 12 urte zeramatzan Aleksandar Vucicek hauteskundeetan porrot egin ostean, telebista publikoak barkamena eskatu du, haren agintaldian manipulatutako informazioa eman izan baitu.

Europa Kazetaritza Serbia

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