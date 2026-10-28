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Serbiako telebista publikoak barkamena eskatu du Vucicen agintaldian informazio manipulatua emateagatik
Serbiako presidente karguan 12 urte zeramatzan Aleksandar Vucicek hauteskundeetan porrot egin ostean, telebista publikoak barkamena eskatu du, haren agintaldian manipulatutako informazioa eman izan baitu.
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