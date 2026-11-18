Xi eta Putin "ordena multipolar" berri baten alde agertu dira Trumpekin goi bilera historikoa egin aurretik
Hiru buruzagiek ostegunean Shenzhenen egingo duten goi bilera historikoaren atariko gisa bildu dira Txina eta Errusiako presidenteak. Biharkoan, aurreikusitakoaren arabera, Ukrainako eta Irango gerrak eta arma nuklearren ugaritzea hartuko dituzte hizpide.
Txinako presidente Xi Jinpingek eta Errusiako presidente Vladimir Putinek "ordena multipolar bidezkoago" baten alde egin dute, Donald Trumpekin egingo duten lehen goi bileraren atarian.
Xi eta Putin Asia-Pazifikoko Lankidetza Ekonomikorako Foroaren (APEC) goi-bileraren ertzetan bildu dira, Shenzhenen, Txinako hego ekialdean, Pekinen eta Moskuren arteko sintonia agerian utzi duen topaketa batean. Horien arteko lotura estrategikoak estutu egin dira Errusiak 2022an Ukraina inbaditu zuenetik.
Txinako liderraren ustez, bere herrialdeak Errusiarekin duen harremanak "egonkortasun eta ziurtasun handiagoa eskaintzen dio aldaketaz betetako mundu bati", eta, horregatik, bi potentzia nuklearrek "lankidetza integrala sakontzeko" eta "potentziek dagozkien erantzukizunak eta betebeharrak beren gain hartzeko" apustua egin du.
Putinek, bestalde, nabarmendu du Mosku eta Pekin "ikuspegi eraikitzailea" hartzen ari direla "ordena multipolar justuago" bat eraikitzeko, "giro geopolitiko zail" baten erdian.
Xi eta Putinen arteko laugarren topaketa izan da gaurkoa, eta Errusiako liderrak APECeko enpresarien eta buruzagi politikoen aurrean hitz egin eta gutxira gertatu da. Bertan, nazioarteko zigorrek herrialdearen aurka duten eragina erlatibizatu egin du.
Xik besarkada batekin hartu du Trump
Putinekin bildu eta ordu batzuetara, Xik Bao'an nazioarteko aireportura jo du, Shenzhenen, Trumpi harrera egiteko. Bertan besarkada estua eman dio AEBko presidenteari.
Errepublikanoak eskertu egin du keinua, eta bidaiak aldebiko harremanetan aurrera egiteko balioko duela eta arrakastatsua izango dela espero du, betiere Xinhuaren bertsioaren arabera.
Ondoren, Putinen eta Trumpen arteko bostekoa iritsi da, Xiren aurrean egin dute.