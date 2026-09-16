MIGRAZIO-KRISIA
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Marokok gutun bat bidali die eurodiputatuei Ceutari buruzko azalpenekin, Europako Parlamentuko eztabaidaren aurretik

Marokok bere buruari galdetu dio ea zer interes duen Espainiarekin eta EBrekin krisia sortzeko, eta azpimarratu du biekin dituen konpromisoak bete dituela.

(Foto de ARCHIVO) Varios inmigrantes acampados en una playa, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). La Policía ha practicado tres expulsiones de personas con vínculos con el radicalismo de carácter yihadista detectadas en Ceuta tras la entrada masiva a la ciudad española del pasado 30 de julio. Por su parte, sindicatos policiales han vuelto a reclamar que se extreme la vigilancia. Marcos Moreno / Europa Press 01 SEPTIEMBRE 2026;MIGRANTES;CRISIS MIGRATORIA;CRISIS HUMANITARIA;POLICÍA NACIONAL;LLUVIA; 01/9/2026
Ceutako kanpamentua. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Marokok Europar Batasunean eta NATOn duen misioak gutun bat bidali zien astelehenean Espainiako eurodiputatuei, Rabatek Ceutako migrazio-krisiari buruz duen jarrera jakinarazteko, Europako Parlamentuak ostegunean, osoko bilkuran, gaia aztertu baino lehenago.

Europa Pressek jakinarazi duenez, PSOEko, EAJko eta ERCko eurodiputatuek Marokoko ordezkaritza diplomatikoak bidalitako mezua jaso zuten, baina ez zen PP, Vox, Suma, Compromis, Podemos edo BNG alderdietako ordezkariengana iritsi.

Irailaren 14ko data duen gutunean, Marokok bere jarrera azaldu du ostegunean bozkatuko den Ceutari buruzko ebazpenari begira, eta ziurtatu du uztailaren amaieran hirira sartu ziren "pertsona guztiak, marokoarrak, inoren kargura ez dauden adingabeak eta beste herrialdeetakoak barne" berriz onartzeko konpromisoa hartu duela.

"Europako Parlamentuaren hurrengo osoko bilkurari begira (...) zurekin partekatu nahi nuke Marokoko Erresumaren jarrera azaltzen duen informazio hau, egoera argitzeko eta eztabaidari modu eraikitzailean laguntzeko", irakur daiteke 61 eurodiputatuetako batzuei bidalitako e-mailean.

Marokoren esanetan, agintariak lanean ari dira Ceutan gertatutakoaren atzean dauden "kausak eta eragileak" argitzeko, eta berariaz aipatzen du "sare sozialen bidez zabaldutako desinformazioak egindako ageriko papera", eta "trafiko-sareek pertsona zaurgarriak manipulatu" izana.

Era berean, Espainiako Gobernuak egindako adierazpenak gogorarazi ditu; Madrilek duen informazioaren arabera ezin zaiolako "gertakari horien erantzukizuna Marokori egotzi", eta, gainera, aitortzen duelako "Marokoren lankidetza azkarra eta aktiboa" izan dela "egoera irregularrean dauden migratzaile gehienen itzulera errazteko".

Era berean, gutunak Rabaten bi galdera jasotzen ditu, hala nola herrialdeak "zer interes izango lukeen Espainiarekin eta Europar Batasunarekin krisi handiagoa sortzeko", bereziki "EB Marokoren lehen bazkidea den une honetan" eta aldebiko harremanak "sendotzen" ari direnean.

Bestalde, Marokok Bruselan duen misioaren arabera, milaka pertsona horien sarrera galarazteko irtenbidea "ezin da izan indar hilgarria erabiltzea".

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