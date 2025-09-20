EGURALDIA
Tenperatura aldaketa izango da arratsaldean: hotza eta euria datoz

Abisu horia ezarri dute 18:00etatik aurrera prezipitazio handiak, ekaitza eta txingorra izan daitezkeelako, baita haize-bolada bortitzak ere, Euskadiko zenbait zonaldetan eta Nafarroan.

EITB

Azken eguneratzea

Udako eguraldiak amaiera izango du larunbat honetan bertan, eta arratsaldean aldaketa handia espero da, prezipitazio handiak eta tenperatura jaitsiera nabarmenak izango baitira lurraldeko zenbait tokitan. Ildo horretatik, abisu horia ezarriko dute 18:00etatik aurrera prezipitazio handiak izango direlako Euskadiko eta Nafarroako zenbait zonaldetan.

Goizean, giro eguzkitsua nagusituko da. Hego-haizea ibiliko da eta giroa sargoria izango da kostaldean egunaren hasieran. Goizak aurrera egin ahala, ordea, ipar-mendebaldera aldatuko da haizea kostaldean, eta eguerditik aurrera isurialde atlantikoan ere bai. Arratsaldean, isurialde mediterraneoan ere aldatuko da haizea iparraldera. Haize-aldaketaren ondorioz, tenperatura maximoak 30 ºC-tik behera geratuko dira leku gehienetan. Haizea aldatu ondoren, hodeiak ugarituz joango dira, eta zaparradak ugarituko dira arratsalde-gau partean; zenbait lekutan, zaparrada mardulak eta trumoitsuak bota ditzake, kazkabarrarekin batera. Hori dela eta, tenperatura asko jaitsiko da eta eguneko minimoak azken orduetan neurtuko dira.

Igandean, eguraldiak udazkeneko itxurarekin jarraituko du. Tenperatura maximoak asko jaitsiko dira, eta 15 eta 20 ºC artean geratuko dira; minimoak ere aurreko egunekoak baino hiruzpalau gradu baxuagoak izango dira. Zerua estalita egongo da eta zaparradak espero dira, isurialde atlantikoan sarriago, ekaitzarekin batera. Barnealdean ipar-haizea ibiliko da, kostaldean mendebaldekoa edo ipar-mendebaldekoa, bolada oso gogor batzuekin egunaren bigarren partean, bereziki gauean.

Datorren asteari dagokionez, eguraldiak berdintsu jarraituko du lehen egunetan, eta, ondorioz, komeni izango da euritakoa eskura izatea. 

Astelehenean, euri gutxiago egingo du  hegoaldean. Iparraldean zerua hodeitsu egongo da eta zaparradak egingo ditu, batez ere kostaldean. Hegoaldean, aldiz, ostarteak zabalagoak izango dira eta giro eguzkitsua izango da hego-ekialdean; ateri eutsiko dio leku gehienetan, edo euri gutxi egingo du. 

Mendebaldeko haizea ibiliko da, kostaldean indartsu goizean, eta ipar-mendebaldekoa nagusituko da arratsaldean. Tenperaturan ez da aldaketa handirik izango, baina minimoak baxuagoak izango dira.

