Tenperatura aldaketa izango da arratsaldean: hotza eta euria datoz
Abisu horia ezarri dute 18:00etatik aurrera prezipitazio handiak, ekaitza eta txingorra izan daitezkeelako, baita haize-bolada bortitzak ere, Euskadiko zenbait zonaldetan eta Nafarroan.
Udako eguraldiak amaiera izango du larunbat honetan bertan, eta arratsaldean aldaketa handia espero da, prezipitazio handiak eta tenperatura jaitsiera nabarmenak izango baitira lurraldeko zenbait tokitan. Ildo horretatik, abisu horia ezarriko dute 18:00etatik aurrera prezipitazio handiak izango direlako Euskadiko eta Nafarroako zenbait zonaldetan.
Goizean, giro eguzkitsua nagusituko da. Hego-haizea ibiliko da eta giroa sargoria izango da kostaldean egunaren hasieran. Goizak aurrera egin ahala, ordea, ipar-mendebaldera aldatuko da haizea kostaldean, eta eguerditik aurrera isurialde atlantikoan ere bai. Arratsaldean, isurialde mediterraneoan ere aldatuko da haizea iparraldera. Haize-aldaketaren ondorioz, tenperatura maximoak 30 ºC-tik behera geratuko dira leku gehienetan. Haizea aldatu ondoren, hodeiak ugarituz joango dira, eta zaparradak ugarituko dira arratsalde-gau partean; zenbait lekutan, zaparrada mardulak eta trumoitsuak bota ditzake, kazkabarrarekin batera. Hori dela eta, tenperatura asko jaitsiko da eta eguneko minimoak azken orduetan neurtuko dira.
Igandean, eguraldiak udazkeneko itxurarekin jarraituko du. Tenperatura maximoak asko jaitsiko dira, eta 15 eta 20 ºC artean geratuko dira; minimoak ere aurreko egunekoak baino hiruzpalau gradu baxuagoak izango dira. Zerua estalita egongo da eta zaparradak espero dira, isurialde atlantikoan sarriago, ekaitzarekin batera. Barnealdean ipar-haizea ibiliko da, kostaldean mendebaldekoa edo ipar-mendebaldekoa, bolada oso gogor batzuekin egunaren bigarren partean, bereziki gauean.
Datorren asteari dagokionez, eguraldiak berdintsu jarraituko du lehen egunetan, eta, ondorioz, komeni izango da euritakoa eskura izatea.
Astelehenean, euri gutxiago egingo du hegoaldean. Iparraldean zerua hodeitsu egongo da eta zaparradak egingo ditu, batez ere kostaldean. Hegoaldean, aldiz, ostarteak zabalagoak izango dira eta giro eguzkitsua izango da hego-ekialdean; ateri eutsiko dio leku gehienetan, edo euri gutxi egingo du.
Mendebaldeko haizea ibiliko da, kostaldean indartsu goizean, eta ipar-mendebaldekoa nagusituko da arratsaldean. Tenperaturan ez da aldaketa handirik izango, baina minimoak baxuagoak izango dira.
Eguraldiari buruzko albiste gehiago
1970etik hirugarren udarik beroena amaitu da Euskadin
Ekainean, uztailean eta abuztuan hiru bero-bolada izan dira: lehena ekainaren 18tik 21era, bigarrena ekainaren 27tik uztailaren 1era eta hirugarrena abuztuaren 10etik 17ra.
Eguraldi aldaketa larunbat arratsaldetik aurrera: tenperaturak behera eta euria
Larunbat eguerdian haizeak iparraldera egingo du eta tenperaturak jaitsiko dira. Gainera, arratsaldean bero-hodeiak agertuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak izatea. Igandean giro motelagoa eta nabarmen freskoagoa izango da.
Abisu horia ezarri dute ostegunerako eta ostiralerako Bizkaian eta Gipuzkoan, 35 graduko tenperaturak direla eta
Datozen egunei begira, beroa egingo du eta bero bolada larunbatera arte luzatuko da. Hala ere, igandean udazken giroa itzuliko da eta tenperaturak nabarmen jaitsiko dira.
Hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira udako azken astean
Hurrengo astea aldaketa gutxirekin dator. Izan ere, hodeiak eta ostarteak tartekatuz joango dira, eta zirimiria ere izango dugu noizbehinka.
Eguraldiak hobera egingo du asteburu honetan; igandean eguzkia izango dugu eta tenperaturek gora egingo dute
Gaur hodeiak eta euri txikia izango ditugu isurialde atlantikoan, baina eguraldiak hobera egingo du Euskadin asteburuan zehar, zerua oskarbi egongo baita batzuetan eta tenperaturak nabarmen egingo baitu gora igandera begira.
2025eko abuztua beroenetan hirugarrena izan da
Batezbesteko globala 16,60°C izanik, 2025eko abuztua beroetan hirugarrena izan da erregistroak daudenetik, 2023 eta 2024aren atzetik. Europako hego-mendebaldea bero-boladen pean erretzen ari zen bitartean, Australiak eta Hego Amerikako zati batek batezbestekoaren azpiko tenperaturak izan zituzten.
Arratsaldearekin batera etorri da iragarritako aldaketa, eta atseden eman du beroak
Gau tropikala izan da bart, kostan zein barnealdean. 25 eta 29 ºC arteko tenperaturak egon dira goizaldean, eta antzeko giroarekin argitu du egunak. Igande arratsaldean etorri da aldaketa, eta aste hasieran nabarmen freskatuko du.
Bero sapa Sopuertan eta Gueñesen, 36 gradutik gorako tenperaturekin
Gaurko beroenak Sopuertan eta Gueñesen neurtu dituzte (36,7 ºC eta 36,6 ºC). Euskalmeten arabera, Amoroton 36,1 ºC harrapatu dituzte, eta Balmasedan eta Galdakaon, 35,3 ºC.
Abisu horia larunbat honetan 34 ºC inguruko tenperaturengatik kostaldean
Gainera, iganderako beste abisu hori bat ezarriko dute, baso-suteak izateko arriskuagatik, hegoaldeko haizeak gogor jotzen jarraituko baitu, bereziki isurialde atlantikoan.