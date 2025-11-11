Abisu horia ezarri dute asteazkenerako EAEn eta Nafarroaren zati batean, 100 km/h-tik gorako haize boladengatik
Gainera, Eusko Jaurlaritzak abisu horia aktibatuko du Bizkaian eta Gipuzkoan baso sute arriskuagatik, hegoaldeko haizea dela eta.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du asteazkenean, 100 km/h-tik gorako haize boladak espero direlako Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Halaber, Nafarroaren zati bat (iparraldea eta Pirinioak) abisu horipean egongo da haizeagatik.
Haizearen indarra nabarituko da asteazkenean: haizeguneetan 100 km/h-tik gorako ufadak espero dira eta kostaldean boladek 60-90 km/h-ko abiadura gaindi dezakete, bereziki ekialdean. Horrez gain, beste abisu hori bat egongo da indarrean isurialde atlantikoan, baso sute arriskuagatik.
06:00etatik 12:00etara abisu horia indarrean egongo da Gipuzkoan, haizegune ez diren tokietan.
Halaber, Gipuzkoan eta Araban haizegune ez diren tokietan abisu horia aktibatuko da 18:00etatik gauerdira bitartean.
Nafarroan, berriz, 18:00ak arte egongo da haizeari dagokion abisu horia.
