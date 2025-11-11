ALERTA METEOROLOGIKOAK
Abisu horia ezarri dute asteazkenerako EAEn eta Nafarroaren zati batean, 100 km/h-tik gorako haize boladengatik

Gainera, Eusko Jaurlaritzak abisu horia aktibatuko du Bizkaian eta Gipuzkoan baso sute arriskuagatik, hegoaldeko haizea dela eta. 

GRAFCAV5625. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 23/10/2025.- Los efectos de la borrasca 'Benjamin' se hacen notar este jueves en San Sebastián, donde las fuertes rachas de viento de hasta 146 kilómetros han provocado la caída de árboles y ramas, han desplazado mobiliario urbano, y obligado a cerrar parques y paseos marítimos y a desviar tres vuelos. EFE/Juan Herrero.
Haizea Donostian. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du asteazkenean, 100 km/h-tik gorako haize boladak espero direlako Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Halaber, Nafarroaren zati bat (iparraldea eta Pirinioak) abisu horipean egongo da haizeagatik. 

Haizearen indarra nabarituko da asteazkenean: haizeguneetan 100 km/h-tik gorako ufadak espero dira eta kostaldean boladek 60-90 km/h-ko abiadura gaindi dezakete, bereziki ekialdean. Horrez gain, beste abisu hori bat egongo da indarrean isurialde atlantikoan, baso sute arriskuagatik. 

06:00etatik 12:00etara abisu horia indarrean egongo da Gipuzkoan, haizegune ez diren tokietan. 

Halaber, Gipuzkoan eta Araban haizegune ez diren tokietan abisu horia aktibatuko da 18:00etatik gauerdira bitartean. 

Nafarroan, berriz, 18:00ak arte egongo da haizeari dagokion abisu horia. 

