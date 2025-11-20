Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Heldu dira aurreneko elur malutak Euskal Herrira
Artikoko aire hotzak eta prezipitazioek bat egin da, oraindik udazken kolorea galdu ez duten basoak maindire zuriz jantzi dira, batez ere 500 metrotik gora. Hainbat eta hainbat herri ere zuri gelditu dira, Ultzama edo Urbasa inguruan. batik bat.
Arreta gune nagusiak
EAEko mendate guztiak, oraindik, zabalik daude, baina Herreran, Opakuan eta Orduñan elurra ari du.
EAEn abisu horia dago ezarrita, elurragatik: iragarpenen arabera, 500-700 metrora botako du elurra.
Nafarroa ere, abisu horia dago ezarritan, elurragatik: Ultzama edo Urbasa inguruak zurituta daude.
16:34
16:31
Negu beteko eguraldiak okerrera egingo du datozen orduotan
Prezipitazioa oso ugaria izango da ipar partean, eta ekaitza eta txingorra egingo ditu egunaren, arratsaldean. Elur-kota jaisten joango da eta egunaren amaieran 500-700 metrotan kokatuko da, prezipitazio ugarienekin batera.