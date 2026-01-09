Gorettiren ondorioak zuzenean: euria, haize bortitza eta elurra Euskal Herrian
Ostiraletik aurrera, euria, haize zakarra eta elurra espero dira, gero eta kota baxuagoetan. Horregatik abisu horiak eta laranjak aktibatu dira astebururako.
Abisu horia
Zaparrada handiak kostaldean
Ziklogenesia gogor ari da kostaldea kolpatzen. Zaparradak lurralde osoan nabariak diren, bereziki indartsuak ari dira izaten kostaldean. Gainera, ekaitzak jo dezake hurrengo orduetan, kostaldeko ezegonkortasuna mantenduz.
Abisu horia: 120 km/h-ko haize-boladak euskal kostaldean
Mendebaldeko haizea bolada oso gogorrekin ari da jotzen euskal kostaldean; hain zuzen ere, horrexegatik dago indarrean abisu horia. Matxitxakon eta Santa Klaran izan dira boladarik gogorrenak, 132 eta 121 km/h-ko abiadurarekin, hurrenez hurren; Higerren, Galea lurmuturrean eta Jaizkibelen, berriz, 100 km/h-ko abiadura gainditu dute.
Segurtasun Sailak berretsi du abisua,"Goretti" ziklogenesiak eragindako haizeagatik, olatuengatik eta elurragatik
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak meteorologia abisuak berretsi ditu astebururako, "Goretti" ziklogenesi leherkorra dela eta. Izan ere, haize-bolada oso indartsuak dira gaur, batez ere kostaldean. Elur-kota 700 metrora jaitsiko da arratsaldean, eta olatu handiak espero dira. Horrekin lotuta, nabigaziorako abisu laranja indarrean mantenduko da, 5 edo 6 metrorainoko olatuekin.
‘Goretti’ ziklogenesiak Europa ere hartu du
Haize zakarrak eta elurteak eragiten ekarri ditu ‘Goretti’ ziklogenesiak, Europako hainbat eskualdetan.
Aterkiak irauli dituen haize eguna
'Goretti' ziklogenesiak eragindako haize bortitzak kalean dabiltzanak ezustean harrapatu ditu. Euriari aurre egiteko ezinbestekoa den aterkia, gaur, haizearen aurrean etsita geratu da.
Adi errepideetan: Zenbait errepide itxita Nafarroan, elurra dela eta
Nafarroako Foru Komunitateko errepideetan ipar-mendebaldean prezipitazio iraunkorrak ari dira: Gainera, Pirinioetan elurra ari du 800 metrotik gora eta Erriberan haize-bolada oso gogorrak espero dira. Honako errepide hauek moztuta dira elurragatik: Zaraitzu–Ipar Euskal Herria (NA-2011) eta Otsagabia-Irati (NA-2012).
Normaltasuna Loiuko aireportuan, Gorettik eragindako gorabeheren ostean
'Goretti' ziklogenesiak eragindako haize-boladen ondoren, zenbait hegaldi desbideratu edo bertan behera geratu dira. Oraingoz, normaltasuna da nagusi Loiuko aireportuan, bai irteeretan eta baita iritsieretan ere. Izan ere, atzo bost hegaldi desbideratu zituzten eta bat bertan behera geratu zen. Hala ere, egunean zehar egoera meteorologikoa aldatuz joango da, eta, beraz, adi egotea gomendatzen dute adituek.
Nafarroa: Euritea, haize-bolada oso gogorrak eta elurra Nafarroako Pirinioetan
Nafarroa egun hodeitsu eta euritsua izango du gaur, 'Goretti' ziklogenesiaren ondorioz. Ipar-mendebaldean prezipitazio iraunkorragoak izango dira. Pirinioetan, elur-kota 800 metrora jaitsiko da, eta izotza izango da puntu altuetan. Mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko haizeak-bolada ere izango dira, bereziki Erriberan eta mendebaldeko mendilerroetan.
Gorettik alerta meteorologikoa aktibatu du Ipar Euskal Herrian ere, haizea-boladengatik
'Goretti' ziklogenesiak alerta meteorologikoa aktibatu du Ipar Euskal Herrian, ostiral gauerdira arte. Neguko ekaitza espero da, mendebaldeko haize oso gogorrekin, batez ere kostaldean. Hain zuzen ere, 100-110 km/h-ko haize-boladak, eta 120-130 km/h-ra heldu daitezke. Barnealdean ere boladak indartsuak izango dira. Arratsaldetik aurrera, egoerak hobera egingo du pixkanaka, baina kontu handiz ibiltzea gomendatzen da.
Ipar-mendebaldeko denboralea: zaparradak, elurra eta haize oso gogorra
Ipar-mendebaldeko denboraleak zaparradak ekarriko ditu, batez ere eguerditik aurrera eta ipar partean, non etengabe izan daitezkeen. Arratsaldetik aurrera, elur-kota 700-800 metrora jaitsiko da. Haizeak mendebaldetik edo ipar-mendebaldetik oso gogor joko du, bereziki kostaldean.
Alerta laranja eta abisu horiak, haizeagatik, olatuengatik eta elurragatik
'Goretti' ziklogenesia kontinentearen mendebalderantz mugitu ostean, mendebalde-ipar-mendebaldeko haize-korridore bat sortu da. Aldaketak itsasoko eta neguko ekaitza ekarriko du. Gogoratu beharra dago alerta laranja eta abisu horia aktibatuta dagoela, olatu handiengatik, haize-boladengatik eta elurragatik.
Kontuz errepideetan: Kamioientzat itxi dute Biriatuko pasabidea
'Goretti' sortutako zailtasunekin batera, badira bestelako arazoak errepideetan. Adibidez, Biriatuko mugako pasabidea, AP-8an, itxita dago 3,5 tonatik gorako kamioientzat ostiral honetan, Frantziako nekazariek Mercosurrekin sinatutako akordioaren aurka egindako protesten ondorioz.
Haizea gogor jotzen ari da euskal kostaldean
Haizea gogor jotzen hasi da euskal kostaldean, eta haize-boladak areagotu egingo dira egunak aurrera egin ahala. Gogoratu behar da Eusko Jaurlaritzak abisu horia aktibatu duela.
Zer da ziklogenesi leherkorra?
Goretti ziklogenesi leherkorrak mendebaldeko Europari eragingo dio aste honetan, eta Euskal Herrian ere eragina izango du. Fenomenoaren izenak alarma eta nahasmena eragin ohi ditu. Izenak aditzera eman dezakeena gorabehera, adituek azpimarratu dute ez dagoela leherketarik, prozesu atmosferiko hutsa da eta. Jarraian, argi eta erraz azalduko dugu fenomeno hori zertan datzan.
A-63 Baiona moztuta bi noranzkoetan, Irunen
Irungo A-63 errepidea, Baionarako noranzkoan, moztuta dago bi noranzkoetan. Gainera, AP8ko muga itxita dago 3.5 tona baino gehiagoko kamioientzat.
Donostiako itsasaldeko pasealekuak itxi dituzte, olatuengatik ezarritako alerta laranja dela eta
Gipuzkoako hiriburuko Udalak ohar bidez jakinarazi duenez, urtarrilaren 10ean (larunbata) 09:00ak arte itxiko dituzte, eta, ondorioz, Santa Klara uharterako garraio zerbitzua ere etenda dago.
Alerta horia: Haize-boladak eta elurra eguerditik aurrera
Eguerditik aurrera, alerta horian sartuko gara, haize-boladak eta elurragatik. Izan ere, mila metrotik behera izango ditugu elur-malutak. 700 metrotik behera egingo du gauera, eta prezipitazioak espero dira.
Itsaso zakarra, haize bortitza eta elur gehiago dakartza gainean dugun 'Goretti' borraskak
Euskal Herriko eguraldiak aldaketak izango ditu hurrengo egunetan, tenperatura baxuek markatutako gabonen ostean. Asteazken honetan, berriz ere, egun hotza izango da, Goretti depresioa iritsi aurretik.
100 km/h-ko boladak eta hegaldi desbideratuak: Gorettik lehen ondorioak utzi ditu Euskal Herrian
Goretti ziklogenesia nabaritu da dagoeneko Euskal Herrian. Hain zuzen ere, atzo Urduñan eta Zaldiaranen 100 km/h-ko abiadurako haize-boladak izan ziren, eta Zegaman 89 km/h-koak. Haize zakarraren ondorioz, hainbat hegaldi desbideratu eta bertan behera utzi behar izan zituzten Loiuko aireportuan. Une honetan, Euskal Autonomia Erkidegoa abisu horian dago haize-boladengatik eta nabigaziorako arriskuagatik, Euskalmeten arabera.