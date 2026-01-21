129 km/h-ko haize-boladek lehen gorabeherak eragin dituzte Loiuko aireportuan
Haize zakarraren ondorioz, Bilbora zihoazen goizeko lehen orduko hegaldi bi euren jatorrizko aireportuetara itzuli behar izan dira (Madril eta Bartzelona). Bizkaian eta Gipuzkoan gaurko ezarritako abisu horiak haize bolada gogorrak utzi ditu dagoeneko: 129,5 km/h-ko Galea lurmuturrean, 119,6 km/h-koak Matxitxakon eta 113 km/h-koak Urduñan, besteak beste.
Eusko Jaurlaritzak abisu horia aktibatu du asteazken honetan Bizkaian eta Gipuzkoan hego-mendebaldeko haize-bolada gogorren ondorioz, eta abiadura handiak daude, Segurtasun Sailak emandako azken datuen arabera.
Goizeko lehen orduko bolada maximoak hauek dira: Galea lurmuturrean (129,5 km/h ), Matxitxakon (119,6 km/h), Urduñan (Txarlazo) (113,3 km/h), Cerrojan (Karrantza) (108,7 km/h) eta Garbean (107,6 km/h). Balio horiek batez ere haizeguneetan erregistratu dira, 03:00etatik 18:00ak arte haizeari buruzko abisua indarrean egongo baita, bereziki mendebaldeko mendietan.
Haizeguneak ez diren lekuetan, abisu horia 06:00etatik 15:00etara egongo da indarrean. Bizkaian, 80 km/h-tik gorako ufadak espero dira, eta Gipuzkoan, berriz, 60 eta 80 km/h artekoak, aurreikuspenen arabera.
Gainera, goizean abisu horia egongo da indarrean, 05:00etatik 07:00etara, kostaldean izango duen inpaktuagatik. Tarte horretan, olatuen altuera adierazgarria 2,5 eta 3 metro artekoa izango da, 06:06rako aurreikusitako itsasgorarekin batera, 4,63 metroko marearekin.
