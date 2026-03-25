Fronte batek eguraldi aldaketa ekarriko du: euria eta tenperaturak behera, ostiralera arte
Eguerditik aurrera fronte bat sartuko da eta euritara joko du. Halaber, tenperatura maximoak jaitsi egingo dira eta 11-14 graduren bueltan geldituko dira.
Azken egunotako udaberri giroa atzean utzi, eta eguerditik aurrera tenperaturak jaitsi eta euria egingo du.
Euskalmet Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren iragarpenaren arabera, eguerditik aurrera eta Bizkaiko kostaldetik hasita, euritara joko du. Hala ere, frontea ahulduta iritsiko da eta euri gutxi pilatuko da. Araban eta Nafarroa erdi eta hegoan, berriz, euria egiteko probabilitatea txikiagoa izango da.
Haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta tenperaturak nabarmen jaitsaraziko ditu. Eguneko beroenak 12-14 gradu artekoak izango dira, eta hotzenak, berriz, 2-8 gradu artekoak.
Ostegunean giro hotza eta nahasia izango da. Tenperaturak maximoek behera egingo dute eta 9-13 graduren bueltan geldituko dira. Zerua lainotuta egongo da eta zaparradak egingo ditu, batez ere ipar partean eta egunaren lehengo zatian.
Ostiralean giroak hobera egingo du. Eguna lainopean hasiko da eta tarteka euria egingo du oraindik. Goizak aurrera egin ahala, ordea, hodeiak desagertzen joango dira eta arratsaldean ostarte zabalak agertuko dira. Halaber, tenperatura maximoak pare bat gradu igoko dira.
