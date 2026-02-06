Sare sozialak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

TikToken diseinu "adiktiboak" Europar Batasuneko legea urratzen duela ondorioztatu du Bruselak

Europako Batzordeak zehaztu duenez, eduki berriak dituzten erabiltzaileak etengabe "saritzean", TikTok diseinuaren zenbait ezaugarrik pantailan zehar mugitzen jarraitzeko beharra elikatzen dute, eta erabiltzaileen burmuina "modu pilotu automatikoan" sartzea eragiten dute. Horrek portaera konpultsiboa izatea eta erabiltzaileen autokontrola murriztea ekar dezake.
tik-tok_20230223
TikTok aplikazioa mugikor baten pantailan.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europako Batzordeak (EB) ostiral honetan, aurretiazko ikerketa baten ostean, TikTok i sare sozial txinatarrakEuropar Batasuneko Zerbitzu Digitalen Legea (DSA, ingelesezko sigletan) betetzen duela uste du, erabiltzaileentzako duen "diseinu adiktiboa" dela eta, eta isuna jar liezaioke etorkizunean, aldatzen ez badu.



Europako Batzordeak ohar batean azaldu duenez, besteak beste, scrolla edo pantailan zeharreko desplazamendu mugagabea, bideoen erreprodukzio automatikoa, jakinarazpen automatikoak ('push') eta gomendio-sistema "oso pertsonalizatua".

Batzordeak aurretiazko ikerketa bat egin du, eta, horren arabera, plataformak ez du behar bezala ebaluatu "mendekotasun-ezaugarri" horiek erabiltzaileen ongizate fisiko eta mentalari nola kalte egin diezaioketen, adingabeak eta heldu kalteberak barne.

Zehaztu duenez, eduki berriak dituzten erabiltzaileak etengabe "saritzen" direnez, TikTok diseinuaren zenbait ezaugarrik pantailan mugitzen jarraitzeko beharra elikatzen dute, eta erabiltzaileen burmuina "modu pilotu automatikoan" sartzea eragiten dute.

Europako Batzordeak gogorarazi du ikerketa zientifikoek erakusten dutela horrek portaera konpultsiboa izatea eta erabiltzaileen autokontrola murriztea ekar dezakeela.

Gainera, zehaztu du TikTok ebaluazioan alde batera utzi dituela aplikazioaren erabilera konpultsiboaren adierazle garrantzitsuak, hala nola adingabeek plataforman gauez igarotzen duten denbora, erabiltzaileek aplikazioa zabaltzeko duten maiztasuna eta beste adierazle posible batzuk.

"Dirudienez, TikTok enpresak ez ditu neurri zentzuzkoak, proportzionatuak eta eraginkorrak ezartzen bere adikzio-diseinutik eratorritako arriskuak arintzeko", ziurtatu du Batzordeak.

Hala, azaldu duenez, TikTok programaren egungo neurriek, bereziki pantaila-denbora kudeatzeko tresnek eta gurasoak kontrolatzeko tresnek, ez dute ematen diseinuak eragiten duen adikzioaren "arriskuak eraginkortasunez murrizten direnik".

Denbora kudeatzeko tresnak "erraz baztertzen dira", Batzordearen arabera, eta baliteke gurasoen kontrolak "eraginkorrak ez izatea, denbora eta trebetasun gehigarriak behar dituztelako".

Diseinua aldatu

Fase honetan egindako aurkikuntzen arabera, Batzordeak uste du TikTok zerbitzuak "zerbitzuaren oinarrizko diseinua aldatu" behar duela.  Adibidez, adikzioa sortzen duten funtsezko funtzioak ("desplazamendu infinitua", adibidez) denborarekin desaktibatuz, "pantailako atsedenaldi" eraginkorrak aplikatuz, baita gauez ere, eta bere gomendio-sistema egokituz.



Bruselak argi utzi du aurretiazko ondorio horiek ez dutela ikerketaren azken emaitza aurrez epaitzen. a gogorarazi du aurretiazko iritzi horiek ikerketa sakon batean oinarrituta daudela. Bertan, TikTok enpresaren arriskuak ebaluatzeko txostenen analisia, datuak eta barne-dokumentuak eta enpresak hainbat informazio-eskaerari emandako erantzunak jaso dira, baita gai horri buruzko ikerketa zientifiko zabala berrikusi eta hainbat arlotako adituekin elkarrizketak ere, jokabide-adikzioa barne.

Europako Batzordeak adierazi du TikTok erakundeak defentsa-eskubidea egikaritzeko aukera duela orain, eta Batzordearen ikerketa-espedienteen dokumentuak azter ditzakeela, bai eta aurretiazko ondorioei idatziz erantzun ere.

Azkenik, Batzordearen iritziak berresten badira, ez-betetzeari buruzko erabakia eman ahal izango du Batzordeak, eta, horren ondorioz, arau-haustearen izaeraren, larritasunaren, berrerortzearen eta iraupenaren araberako isuna ezarri ahal izango da. Isun hori, gehienez ere, mundu-mailako urteko negozio-bolumen osoaren % 6ra irits daiteke.

Europako Batzordeak prozedura bat ireki zion TikTok enpresari 2024ko otsailaren 19an, Zerbitzu Digitalen Legea urratzen zuelakoan.

Adikzio-diseinuaz gain, ikerketa honek barne hartzen ditu TikTok gomendio-sistemen "gordeleku-efektua", adingabeek beren adinerako esperientzia desegokia izateko arriskua, desitxuratzeagatik, eta plataformek adingabeentzako pribatutasun-, segurtasun- eta babes-maila handia bermatzeko duten betebeharra.

Sare Sozialak TikTok Europa Munduko albisteak Teknologia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X